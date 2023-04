Elke Herzig mit doppeltem „Wumms“ bei Senioren-Weltmeisterschaften der Leichtathleten

Hockenheim/Torun. Bei den Senioren-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Torun (Polen) hat Elke Herzig (LG Kurpfalz) zwei Titel in ihrer Altersklasse W65 gewonnen.

Beim Gewichtwurf wird eine Kugel – ähnlich wie beim Hammerwerfen – an einem triangelförmigen Griff aus dem Wurfring geschleudert. Der Wettkampf wurde in einer Wurfhalle ausgetragen. Elke Herzig ging mit ihrem ersten Versuch in Führung, wurde dann von ihrer finnischen Konkurrentin um zwei Zentimeter überboten. Und holte sich im vorletzten Versuch mit einer starken Siegweite von 14,42 Meter doch noch den unerwarteten Titel. „Danach musste ich den Sieg erst mal sacken lassen“, meint die 66-jährige Hockenheimerin, „wie hoch mein Puls während des Wettkampfes war, wollte ich gar nicht erst wissen.“

Drei Tage später war sie wieder bereit für den nächsten Angriff. Das Hammerwerfen fand im Freien statt. Die Athletinnen hatten Glück mit dem Wetter – kein Regen, der die Meisterschaften teilweise sonst begleitete. „Ausgerüstet mit Thermowäsche habe ich den Wettkampf gut überstanden – ich hasse es zu frieren“, erklärt die erfolgreiche Senioren-Sportlerin.

Konkurrenz geschockt

Dann schockte sie gleich mit dem ersten Versuch die favorisierten Konkurrentinnen aus den USA und Finnland. Mit 36,40 Metern gelang ihr sogar eine persönliche Bestleitung. An diese Weite kamen die anderen Hammerwerferinnen nicht mehr heran. „Über die beiden Siege habe ich mich sehr gefreut“, denn durch gesundheitliche Probleme hatte Elke Herzig längere Trainingspausen zu überstehen. Aber ihr Talent, ihre gute Technik und ihre mentale Stärke halfen ihr dann doch zum „Doppel-Wumms“ (Zitat Herzig). bs