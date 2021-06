Endlich ein Stück Normalität

Das Training in Pandemiezeiten war für die Leichtathleten und Trainer der DJK Hockenheim sehr eingeschränkt. Der dritte Lockdown hatte die jüngsten DJK-Athleten voll ausgebremst. Zumindest die Jugend trotzte über die Wintermonate den widrigen Trainingsbedingungen in freier Natur. Bei Wind und Wetter, oft in eisiger Kälte und recht einsam, bereitete sie sich ein halbes Dutzend Leistungssportler der DJK auf die Sommersaison vor.

Das kostete viel Kraft, sich unter diesen schwierigen Umständen immer wieder neu zu motivieren und dabei zuversichtlich zu bleiben, dass die Pandemie überhaupt wieder Wettkämpfe in diesem Jahr möglich macht. Die ersten Lockerungen im Mai ließen Hoffnung aufkeimen. Aber dann gestaltete sich die Teilnahme an den bereits angesetzten Wettkämpfen äußerst schwierig. Die strengen Reglementierungen ließen dabei nur Kaderathleten zu. „Doch wie Normen für Kader oder Qualifikationen für Meisterschaften schaffen, wenn man gar keine Chance bekommt, sich zu beweisen“, bemängelte das Trainerteam.

Gute Form gezeigt

Deshalb war es eine tolle Gelegenheit für die DJK-Athleten, dass der FV Brühl kurzerhand einen Sprung-Leistungstest für befreundete Vereine auf die Beine stellte. Gleichzeitig fand ein Sprintmeeting in Mosbach statt. Zum Glück kamen da noch rechtzeitig die neuesten Lockerungen der Corona-Maßnahmen, sodass auch hier die Teilnahme für DJK-Athleten möglich wurde.

Die U14-Förderathleten-Gruppe der DJK mit Frieda Pape (W13) Lucia Amend, Marie Neuhaus, Tim Seifert, Julian Könn und Neuzugang Luke Weber (alle W/M12) startete beim Sprungtest in Brühl. Trotz des für lange Zeit ausgebremsten Trainingsbetriebs stellten die jungen Nachwuchssportler ihre gute Form unter Beweis. „Ein perfekter Einstieg, besser geht’s nicht“, freute sich Trainerin Lisa Scholl mit den jungen Athleten.

Beim Dreisprung der U18 zeichnete sich schon im Training die sehr gute Form von Nico Kief und Emily Schulz ab. „50 Zentimeter über ihre persönliche Bestmarke, müsste beiden gelingen“, gab das Trainerteam als Ziel vor. Emily Schulz steigerte sich gleich beim ersten Sprung auf 11,42 Meter und qualifizierte sich auf Anhieb für die süddeutschen Meisterschaften. Für die deutschen Meisterschaften fehlten dem Sprungtalent nur noch sieben Zentimeter. Auch Nico Kief zeigte einen technisch sauberen ersten Sprung (12,76 Meter) und zog sich dann beim zweiten Sprung eine schmerzhafte Oberschenkelzerrung zu. Das ist sehr bitter für den talentierten 16-jährigen Reilinger, der zwar die Norm für die süddeutschen Meisterschaften schaffte, dort aber verletzungsbedingt nicht antreten kann. Juli Wollschläger (W15) verbesserte nach längerer Verletzungspause beim Mosbacher Sprintmeeting ihre persönliche Bestzeit über 300 Meter um fast eine Sekunde auf 45,57 Sekunden und qualifizierte sich damit für die badischen Meisterschaften.

Qualifikation geschafft

Christian Klee (U20), der sich über die lange Durststrecke konsequent fit gehalten hatte, wurde ebenfalls für seine eiserne Disziplin belohnt. Der 17-Jährige sprintete in über 100 Meter 11,45 Sekunden zu einer neuen Bestzeit und schaffte damit die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften, verpasste allerdings die süddeutsche Norm (11,40 Sekunden) der Altersklasse U23 nur hauchdünn um fünf Hundertstel. cry

