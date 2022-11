Endlich Heimspiel

Die erfolgreiche Auswärtstournee durch die Badenliga-Hallen ist für die Handballerinnen der HG Oftersheim/ Schwetzingen vorerst unterbrochen. Sie erwarten jetzt ihren unmittelbaren Verfolger SG Heddesheim in der Schwetzinger Nordstadthalle. Während der Gastgeber noch verlustpunktfrei ist, hatte die SGH nur gegen die HSG St. Leon/Reilingen II das Nachsehen gehabt. Diese thront mit zwei mehr ausgetragenen Partien als die samstäglichen Konkurrenten nun an der Tabellenspitze, hat aber auch schon zwei Zähler an die SG Stutensee/Weingarten abgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team um Trainer Franz-Josef Höly war bei seinen vier Auswärtsspielen immer von einem akzeptablen Tross eigener Anhänger begleitet. Jetzt hofft er für das erste Spiel der Saison in eigener Halle, eingebettet in die Derbys der Jugend-Bundesliga (gegen Pforzheim/Eutingen) und der 3. Liga (SG Leutershausen) am Samstag nicht nur auf gut gefüllte Ränge, sondern auch auf ein besser ausgestattetes Aufgebot als in den bereits absolvierten Begegnungen.

Wird Line Patzschke fit?

Einige erkrankte oder angeschlagenen Akteurinnen könnten eventuell in den Kader zurückkehren. Ungewiss ist noch der Einsatz von Line Patzschke, die sich in der letzten Begegnung in Leimen an der Schulter verletzte und ausscheiden musste. „Ich hoffe, sie erholt sich bis zum Wochenende“, setzt Höly auf die Genesungsfähigkeit seiner Außenspielerin. mj