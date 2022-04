Entscheidung in Hälfte eins

Die SG ASV/DJK Eppelheim bezwang in der Fußball-Landesliga den TSV Kürnbach mit 5:1 (5:0).

Eppelheim bestimmte von Anfang an die Begegnung. Patrick Greulich gelang im Nachschuss die 1:0-Führung (11.). Bereits zwei Minuten später wurde Dennis Karl freigespielt, sodass er wenig Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen. Nach einer Hereingabe von Patrick Greulich fälschte ein Kürnbacher Abwehrspieler den Ball ins eigene Tor ab (25.). Die Gäste hatten ihre erste Chance in der 30. Minute, aber der Kopfball von Marc Zengerle streifte nur die Latte. Im Gegenzug machte es Patrick Schleich besser, als er mit einem Schuss ins kurze Eck das 4:0 auf die Anzeigetafel brachte. Als Amadou Berete in der 45. Minute nicht zu bremsen war, vollendete Yonathan Domingos die Hereingabe zum 5:0-Pausenstand.

Ehrentreffer in 87. Minute

In der zweiten Hälfte tat Eppelheim nicht mehr viel für die Offensive, sodass die Gäste besser ins Spiel kamen, ohne die Eppelheimer Abwehr vor große Probleme zu stellen. Als die Hintermannschaft der Eppelheimer in der 87. Minute zu schwach agierte, nutzte dies Marius Steinmetz zum Ehrentreffer aus. ms

Eppelheim: Machmeier; Jansen (66. Kröger), Berete, Karl, Hlawatsch, Uebele, Steffen, Domingos, Schleich (46. Hildebrandt), Bauer (74. Rittmeier), Greulich (63. Martin).

