Enver Emiroglu: „Inzwischen ist das eine richtige Familie geworden“

Er ist ein klarer Führungsspieler. Einer, der nicht durch Worte auffällt, sondern durch Taten. Einer, der nie verletzt ist. Wenn der KSC Schwetzingen in der Fußball-Kreisliga auf den Platz geht, dann zählt Enver Emiroglu stets zu den auffälligsten Akteuren seines Teams. „Ich bin jetzt seit acht Jahren Trainer. Enver ist einer von den Spielern, die auf und außerhalb des Platzes immer eine Top-Einstellung zeigen“, gerät sogar Emiroglus Trainer Yunus Kilic ins Schwärmen. „Er hat das Potenzial, um eine oder zwei Klassen höher zu spielen.“

Enver Emiroglu ist Mann-schaftskapitän des Kreis-ligisten KSC Schwetzingen. © Fischer

Genau darum geht es ihm im Grunde aber gar nicht. Als es bei der Spvgg 06 Ketsch nicht gereicht hatte, war er sich nicht zu schade, in die B-Klasse zum KSC Schwetzingen zu wechseln. Mit dem Club, der in Hirschacker seine sportliche Heimat hat, ist er dann zweimal aufgestiegen und hat den Weg in die Kreisliga mit begleitet. „Am Anfang waren es die Freunde und Bekannten, wegen denen ich zum KSC gewechselt bin. Inzwischen ist das eine richtige Familie geworden und es würde mir schwerfallen, wegzugehen“, sagt Emiroglu.

Der 32-Jährige ist ein Spieler mit einem Auge für den genialen Pass, genauso ist er sich aber auch nicht zu schade, für eine Balleroberung auf den Boden zu gehen. Diese Tugenden brachte Emiroglu auch zuletzt beim 2:0-Sieg beim FV Leutershausen wieder auf das Rasenviereck. Es war ein Erfolg zum richtigen Zeitpunkt, da das Feld zum ersten Abstiegsplatz wieder enorm zusammengerutscht ist. „Wir haben an dem Tag super zusammengespielt. Jeder hat für den anderen gekämpft und die Jungs wollten einfach den Sieg“, hat Emiroglu festgestellt. „Die drei Punkte waren eine riesen Erleichterung und wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht.“

Klassenerhalt im Fokus

Dass er es nie höherklassig versucht hat, hat Emiroglu heute abgehakt. So ganz abgeschlossen hat er mit diesem Kapitel zwar nicht, aber derzeit gilt seine ganze Konzentration dem Klassenerhalt mit dem KSC Schwetzingen. „Mich hat diese Familie hier einfach beim Verein gehalten. Irgendwann ist es dann auch zu spät, um eine Liga weiter oben anzugreifen“, denkt Emiroglu, der mit seinem alten Club noch nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen hat.

Seine Stärken sind seine Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten, zudem ist er vielleicht der feinste Linksfuß der Liga und agiert aus dem Zentrum heraus als Ballverteiler auf die Außenbahnen. „Er ist ein wahrer Zerstörer, der nach Ballbeginn sofort zum Spielaufbau umschaltet“, führt Trainer Kilic weiter aus.

Jetzt gegen Lindenhof

Um einen Platz über dem ominösen Strich zu halten, sind Emiroglus Qualitäten in der nächsten Partie gegen den MFC 08 Lindenhof wieder gefragt. „Wir haben in der Vorrunde und im Pokal gegen sie verloren. Sie sind spielerisch sehr stark, aber wir müssen unseren Fußball spielen und mit etwas Glück holen wir da auch etwas“, ist sich Emiroglu sicher.

Info: TSG Eintracht Plankstadt – FV 08 Hockenheim, SC 08 Reilingen – VfR Mannheim II (beide Sonntag, 15 Uhr), KSC Schwetzingen – MFC 08 Lindenhof (16 Uhr).