Eppelheim erwartet einen heißen Tanz

Englische Woche in der Fußball-Kreisklasse B Heidelberg. Die SpG ASV/DJK Eppelheim II ist an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) auswärts beim FC Germania Meckesheim-Mönchzell gefordert – oder anders ausgedrückt: Platz fünf gegen Rang drei.

SpG-Trainer Rene Rehberger: „Das ist schon richtungsweisend. Wir wollen in der Spitzengruppe dabeibleiben und das geht nur mit einem Sieg.“ Noch immer muss Rehberger zahlreiche Urlauber und Verletzte ersetzen und sieht eine Mammutaufgabe auf sein Team zukommen. Meckesheim-Mönchzell hat derzeit noch zwei Partien Rückstand und könnte bei maximaler Ausbeute an den Eppelheimern vorbeiziehen. Nicht alleine deswegen erwartet Rehberger einen heißen Tanz. „Es ist eine offensivstarke Mannschaft genauso wie wir. Sie haben ihre Schwächen in der Defensive. Die müssen wir ausnutzen.“ wy