Eppelheim gewinnt intensives Spiel

Srbija Mannheim lieferte sich auf heimischem Kunstrasen einen intensiven Kampf mit dem ASV Eppelheim, den die Gäste 3:1 gewannen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der 35. Minute erhielt Srbija einen Foulelfmeter, den Kniel sicher zum 1:0 verwandelte. Danach besann sich Eppelheim und spätestens zwischen der 60. und 65. Minute lag der Ausgleich in der Luft. Nach Rot für Mannheim nutzte Eppelheim die Gelegenheit und ging durch Schleich (67.) und Barth (69.) schnell mit 2:1 in Führung. Mannheim warf nun alles nach vorne, musste aber in der Nachspielzeit nach einen mustergültigen Konter den 1:3-Endstand durch Lehr hinnehmen. rb

ASV: Machmeier, Karl (65. Jansen), Lehr, Domingos (46. Martin), Weiss, Schleich, Bauer, Hildebrandt, Barth, Greulich (46. Zeilfelder), Sommer (46. Hlawatsch).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2