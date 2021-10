Eppelheim II bleibt dran

In der Fußball-B-Klasse bleibt die die SpG Eppelheim II an der Spitzengruppe dran, Plankstadt II hingegen musste hingegen den Kontakt abreißen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SpG ASV/ DJK Eppelheim II – VfB Schönau 5:3 (2:2)

Die Gastgeber erwischten einen holprigen Start und gerieten mit dem ersten Torschuss durch Miroslaw Placzek in Rückstand (7.). Kurz danach hielt SpG-Schlussmann Andreas Tollvig sein Team im Eins-gegen-Eins gegen einen VfB-Angreifer im Spiel. In der 13. Minute erzielte Flamur Kadrija nach Ecke von Philipp Beisel das 1:1. Schönau legte per Elfmeter durch Almir Saliay wieder vor (26.), doch Leon Spicocchi korrigierte den Rückstand umgehend, nachdem er sich schön durchgesetzt hatte – 2:2 (27.). In der 56. Minute markierte Beisel nach Pass von Tim Uebele das 3:2. Lennart Reif erzielte per Kopf das 4:2 (60.). Doch Schönau gab sich nicht geschlagen: Ein Freistoß von Jan Heckmann sprang kurz vor dem Tor auf und fiel unglücklich ins Tor zum 4:3 (63.). Doch Reif besorgte aus dem Gewühl heraus die Entscheidung mit dem 5:3 (72.).

MFC 08 Lindenhof II – TSG Eintr. Plankstadt II 1:0 (0:0)

Die dominierenden Mannheimer wurden von Anfang an ihrer Favoritenrolle gerecht. Zehn Minuten vor der Halbzeit wurde Plankstadt II mutiger und hätte in Führung gehen können, doch der Lindenhöfer Torhüter war auf der Höhe. Nach dem Seitenwechsel übernahm der MFC II wieder das Kommando und kam durch ein Kopfballtor von Thorsten Reiß zur Führung (56.). Die Gäste wollten sich aber nicht geschlagen geben und schmissen alles nach vorne. Trotz der einen oder anderen Chance gelang der TSG Eintracht II aber nicht mehr der Ausgleich. wy