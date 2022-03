Eppelheim mit 1:3 beim Spitzenreiter

Beim Tabellenführer der Fußball, Landesliga, FT Kirchheim, verlor die SG ASV/DJK Eppelheim mit 1:3 (0:2).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel begann für Kirchheim optimal, denn nach zehn Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber. Beim ersten Tor war Ümit Ünlü (6.) Nutznieser eines Torwartfehler. Nachdem Eppelheims Dennis Sommer in der zehnten Minute den Ball freistehend nicht im Kirchheims Tor unterbracht hatte, machte es Emre Efe im Gegenzug besser. Langsam setzten sich die Gäste besser in Szene setzen, ohne aber Kirchheims Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Aus dem Nichts heraus fiel dann doch der Anschlusstreffer durch Patrick Schleich (75.). Als Eppelheim auf den Ausgleich drängte, bediente traf Edmand Osmanaj (79.) zum 3:1e.

Eppelheim: Machmeier; Jansen, Hlawatsch, Zeilfelder (27.Berete), Lehr, Weiss (63. Steffen), Schleich (88.Hildebrandt), Bauer (65. Karl), Barth, Greulich, Sommer. ms

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2