Eppelheim mit Auswärtssieg

Beim VfB St. Leon gewann Fußball-Landesligist SG ASV/DJK mit 2:0 (1:0). Eppelheim begann hellwach und bereits in der 2. Minute erzielte Patrick Greulich per Kopf das 0:1. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. In der 22. Minute hatte der Gastgeber seine erste Chance, doch der Schuss von Lukas Lackner ging an den Pfosten.

Nach der Halbzeit machte St. Leon in den ersten Minuten mehr Druck und beide Teams kamen zu Torchancen. Der Schuss von Yannick Martin verfehlte nur knapp das Tor. Nach einer schönen Ballstafette gelang Joel Hildebrandt das verdiente 0:2 (78.). Derselbe Spieler hatte kurz vorm Abpfiff noch das 0:3 auf dem Fuß.

Eppelheim: Machmeier; Karl, Bauer, Jansen(46. Krüger), Uebele, Hildebrandt, Hlawatsch, Martin (89. Goos), Greulich (66. Schleich), Berete, Steffen. ms

