Eppelheim verliert hoch

Wenn eine Mannschaft des Mittelfeldes der Handball-Verbandsliga, der TV Eppelheim, bei einer Mannschaft der Spitzengruppe, dem TSV Rintheim, antritt, so muss sie einen besonders guten Tag erwischen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Einen solchen hatte auf TV-Seite aber nur Torwart Thomas Koch, die Abwehr war durch einige Ausfälle geschwächt und der Angriff überbot sich in der Anfangsphase mit Ballverlusten und Fehlwürfen, sodass die Hausherren schnell in Führung gingen. Zwar verkürzte Milan Dennhardt durch einen Doppelschlag auf 3:4, doch dann wurde der Abstand immer größer, weil die Eppelheimer zahlreiche Möglichkeiten ausließen.

In der zweiten Hälfte wurde die Abschlussquote deutlich besser, allerdings trafen auch die Karlsruher umgehend, sodass sich am Abstand kaum etwas veränderte und schließlich die Niederlage feststand.

Trainer Sebastian Metzler brachte es auf den Punkt: „Wir haben das Spiel im Grunde gleich zu Beginn schon verloren. Durch unsere Fehler haben die Rintheimer zu ihrem Spiel gefunden und dann wurde es für uns zu schwer. Zwölf freie Torchancen in einem solchen Spiel darf man einfach nicht auslassen.“ Die Eppelheimer hoffen nun darauf, dass die verhinderten Spieler schnell wieder zurückkehren, denn eine stabilere Deckung ist Grundvoraussetzung für erhoffte Erfolge.

TVE: Koch, Heimbrecht; Jäger (2), Keller (1), Stotz (1), Sander, Huckele, Hofmann, Geier (5), Krause (1), M. Dennhardt (5), L. Dennhardt (9/4), Schäfer (3), Hamsch. zg