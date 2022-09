Erfahrungen mit Gewalt nicht selten

Gewalterfahrungen im organisierten Sport sind eindeutig keine Einzelfälle, Mädchen und Frauen machen wesentlich mehr negative Erfahrungen als männliche Mitglieder, andererseits betonen neun von zehn betroffenen Personen ihre allgemein guten bis sehr guten Erfahrungen mit dem Vereinssport: Zu diesen zentralen Erkenntnissen kommt der Abschlussbericht der bundesweit bislang größten Breitensport-Studie „SicherimSport“, der gleichzeitig eigene Schutzkonzepte für alle Sportvereine für dringend erforderlich hält. Das teilt der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) mit.

„Klare Anlaufstellen für Betroffene im Sport sind wichtig. Der organisierte Vereins- und Verbandsport sollte dringend nach geeigneten Wegen suchen, wie er proaktiv und gut sichtbar auf diejenigen zugehen kann, die Rat und Unterstützung bei Gewalterfahrungen benötigen“, betont Prof. Dr. Bettina Rulofs (Sporthochschule Köln), die das Projekt gemeinsam mit Dr. Marc Allroggen (Universitätsklinikum Ulm) leitet und einen weniger überraschenden Befund ergänzt: „Vereinsmitglieder mit einem höheren sportlichen Leistungsniveau, beispielsweise Teilnehmende an nationalen und internationalen Wettkämpfen, und solche mit längeren Trainingszeiten sind eher stärker von Gewalt betroffen als Vereinsmitglieder im Freizeitsport.“

Überwiegend gute Beurteilungen

Ein Blick auf Einzelergebnisse der Studie (mit über 4300 befragten Vereinsmitgliedern und rund 300 beteiligten Sportverbänden), die der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) gemeinsam mit zehn weiteren Landessportbünden gefördert hat, zeigt Folgendes: So wurde psychische Gewalt – in Form von Erniedrigungen, Bedrohungen oder Beschimpfungen – am häufigsten von den befragten Vereinsmitgliedern angegeben, insgesamt 63 Prozent der Befragten berichten, dies bereits im Kontext des Vereinssports mindestens einmal erlebt zu haben.

Zudem bestätigte ein Viertel der Befragten sexualisierte Belästigungen oder Grenzverletzungen ohne Körperkontakt im Vereinssport. Ein Fünftel der befragten Vereinsmitglieder berichtete gar von sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt (etwa in Form von unerwünschten sexuellen Berührungen oder sexuellen Übergriffen). Jedoch: Auch wenn Vereinsmitglieder angeben, solche negativen und missbräuchlichen Erfahrungen gemacht zu haben, geben 90 Prozent der betroffenen Personen an, allgemein gute bis sehr gute Erfahrungen mit dem Vereinssport zu haben. Die generelle Beurteilung des Vereinssports fällt somit auch beim Vorliegen von Belästigungs- oder Gewalterfahrungen überwiegend positiv aus.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass sexualisierte Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt mit und ohne Körperkontakt häufiger außerhalb als innerhalb des Sports erlebt werden, aber dennoch den Sport betreffen. „Ich bin davon überzeugt, dass Prävention von Gewalt im Sport als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen werden muss, in der Sportvereine einen wichtigen Partner darstellen. Ursachen von Gewalterfahrungen im Sport können nicht ausschließlich auf Faktoren innerhalb des „Systems Sport“ zurückgeführt werden. Dennoch zeigen die Ergebnisse der Studie, dass wir, der Sport, eine besondere Verantwortung haben und diese offen und transparent umsetzen müssen“, so Andreas Schmid, ehrenamtlicher unabhängiger Beauftragter zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport des LSVBW.

Die Studie zeigt außerdem, dass Betroffene von Gewalt im Sport nur selten über ihre Erfahrungen berichten und selten Unterstützung bei den Sportvereinen oder -verbänden suchen. lsv/zg