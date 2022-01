Erfolg aus der Hinrunde wiederholen

Es ist ein Derby – aber nicht nur. Wenn der TVG Großsachsen und die HG Oftersheim/Schwetzingen am Samstag (20 Uhr, Sachsenhalle Hirschberg-Großsachsen) an der Bergstraße aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Lokalkolorit. Das Überleben in der 3. Handball-Liga steht für beide Kontrahenten ebenfalls auf dem Spiel.

Und an der Ausgangslage habe sich im Vergleich zur der Situation vor dem ausgefallenen Sopiel gegen Friesenheim/Hochdorf II nicht viel verändert, meint HG-Coach Axel Buschsieper. Nur habe er jetzt eine Woche mehr Zeit gehabt, sich noch mehr mit seinem Team zu beschäftigen, andererseits sei vielleicht der Spielrhythmus etwas aus dem Takt gekommen. Aber auch die TVG-Begegnung in Horkheim fiel dem Virus zum Opfer. Überhaupt ist vom 16. Spieltag der 3. Handball-Liga in der Staffel F letztlich nicht mehr viel übrig geblieben. Die Begegnung der SG Leutershausen gegen die TSG Haßloch war ohnehin zuvor schon auf den 5. Februar gelegt worden. Und Rhein-Neckar-Löwen II gegen Saarlouis war ebenfalls kurzfristig vom Spielplan genommen worden.

Familientreffen der Buschsiepers

Aber eine pikante private Note hält auch dieses Match für Axel Buschsieper bereit. Wäre es gegen die Pfälzer unter anderen gegen seinen Bruder Martin gegangen, der dort das Amt des sportlichen Leiters ausfüllt, steht ihm nun dessen Sohn Patrick, sein Neffe, gegenüber, der in Großsachsen auf der linken Seite agiert, auch Siebenmeter wirft.

Neben diesem, auf der halblinken Rückraumposition, steht meist (noch) Maximilian Kehlenbach, der nun ankündigte, seine Zelte beim TVG und in der Region abzubrechen. Bis dahin will er aber noch richitg Gas geben, auch gegen Oftersheim/Schwetzingen. Die HG-Jungs sind indes gewillt, ihm und seinen Kollegen Widerstand zu leisten und wollen ihren Hinrundenerfolg wiederholen. mj

Info: Das ausgefallene Heimspiel Heimspiel der HG gegen Hochdorf/Friesenheim II wird am Mittwoch, 2. Februar, 19.30 Uhr nachgeholt (Nordstadthalle Schwetzingen)