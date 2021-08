Erfolge bei Olympia bringen Vereinen nur bedingt etwas

Die Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Die deutsche Bilanz fiel durchwachsen aus. In einigen Sportarten lief es ausgezeichnet, in anderen nicht. Wir wollten in einer Umfrage wissen, wie den an der Basis – in den hiesigen Vereinen und regionalen Verbände – das Ganze gesehen wird. Urlaubsbedingt haben wir überschaubare, aber dafür sehr interessante Rückmeldungen bekommen.

Olympia bringt ja für viele Sportarten mehr mediale Präsenz und Aufmerksamkeit als sonst. Hat sich das in der Vergangenheit aus Erfahrung auf Mitgliederzuwächse, gerade im Nachwuchsbereich und/oder bei den Zuschauern ausgewirkt?

© btb

Heike Mößner-Koch (stellvertretende Vorsitzende des Turngaus Mannheim aus Neulußheim): Für das Kinder- und Jugendturnen im breitensportlichen Bereich konnte ich hier keine Veränderungen wahrnehmen. Anders mag dies sein, wenn es um leistungsorientiertes Turnen geht, das deutlich trainingsintensiver ist. Hier sind und waren sicherlich Vorbilder wie Elisabeth Seitz und/oder Fabian Hambüchen für talentierte Kinder Ansporn, weiterhin intensiv zu trainieren, um vielleicht später in die Fußstapfen dieser Vorbilder zu treten.

Dieter Endres (Referent Breitensport Badischer Radsportverband/Schwetzingen): Trotz großer Erfolge, gerade im Bahnradsport in Rio vor fünf Jahren, gab es keine Mitgliederzuwächse bei den Radsportvereinen. Dies ist auch nach den Spielen in Tokio zu erwarten und das, obwohl im Moment Radfahren einen Boom erlebt.

Roland Wolff (Vorsitzender Tischtennisbezirk Heidelberg/Hockenheim): Hier meine ich ja: Die Erfolge von Roßkopf/Fetzner und Timo Boll in der Vergangenheit brachten die nicht im medialen Vordergrund stehende Sportart Tischtennis in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das brachte meines Erachtens auch einen Zuwachs an Spielern und Spielerinnen im Nachwuchsbereich. Das gleiche hat man Ende der 1980er Jahre im Tennis mit den Erfolgen von Becker/Graf oder im Golf mit Bernhard Langer erlebt. Ich sehe allerdings keine Auswirkungen auf die Zuschaueranzahl.

Jürgen Keller (Vorsitzender Radsportverein Kurpfalz Schwetzingen, Hockenheim): In den letzten 20 Jahren hat sich im Radsport nach Olympischen Spielen – auch als der Bund Deutscher Radfahrer weitaus mehr Erfolge wie in diesem Jahr eingefahren hat – rein gar nichts geändert. Erst als wir ein eigenes Team über etwa zehn Jahre finanzieren konnten und deren Erfolge in der Presse veröffentlicht wurden, hatten wir einen massiven Mitgliederzuwachs. Meine Meinung: Olympia ist spätestens Ende der Woche komplett vergessen. Zeitungen bringen an den Montagen wie immer viereinhalb Seiten Fußball, wenn’s reicht, bis runter in die Kreisliga. Alle anderen Sportarten werden wieder vergessen. Die Medien können den reinen Olympischen Sportarten helfen. Reduziert den Fußball, helft den kleinen Sportarten!

Wie sehen oder hoffen Sie das dieses Mal? Gerade in Sportarten, die aus deutscher Sicht gut abgeschnitten haben wie Tischtennis, Tennis, Turnen, Ringen, Judo oder teilweise auch Leichtathletik. Auf der anderen Seite: Wie sehr könnte sich ein eher negatives Abschneiden auswirken?

Wolff: Hier hoffe ich auf einen positiven Effekt in den folgenden Monaten, wenn die Menschen Olympia nicht schnell vergessen werden. Man hat bei Olympia insbesondere gesehen, dass Tischtennis nichts mit dem oft verglichenen Ping Pong zu tun hat. Tischtennis wurde dort sehr athletisch präsentiert, während das Ping Pong im Urlaubshotel oder im Schwimmbad doch oft jegliche Bein- und Oberkörperarbeit vermissen lässt. Bei einem negativen Abschneiden sehe ich den umgekehrten Impuls. Insbesondere Jugendliche wollen sich an Vorbildern und erfolgreichen Sportler orientieren.

Keller: Alle genannten Sportarten sind Randsportarten. Gerade diese benötigen mediale Aufmerksamkeit. Findet diese nicht statt, passiert nichts. Würde Malaika Mihambo nicht aus unserer Gegend stammen, würde man gerade in eurer Zeitung kaum etwas zu lesen bekommen (Anm. der Redaktion: Malaika Mihambo hat gerade die Schwetzinger Zeitung von klein auf begleitet und immer über sie berichtet – das ist die Stärke einer Lokalzeitung!).

Mößner-Koch: Größere Zuwächse im breitensportlichen Bereich sehe ich hier in keiner Sportart. Da müsste dann schon ein Hype ähnlich Steffi Graf und Boris Becker durch dauerhafte Berichterstattung vorhanden sein. Wie bereits erwähnt sehe ich bei gutem Abschneiden eher die Chance, dass bereits in einer Sportart beheimatete Kinder hierin einen Ansporn sehen und das zusätzlich notwendige Trainingspensum im Leistungsbereich leichter annehmen.

Wie wichtig erachten Sie ein gutes Abschneiden bei Olympischen Spielen für Ihre Sportart? Oder könnte sich auch die mediale Präsenz auswirken, wie bei Skateboard oder Sportklettern?

Keller: Es läuft immer auf die mediale Präsenz hinaus. Im Positiven wie im Negativen. Sie sprechen zum Beispiel Skateboard und Sportklettern an. Beides furiose Sportarten. Kein deutscher Sportler war in diesen Disziplinen in Tokio furios. Da muss ein junger Mensch besonders enthusiastisch sein, um diese Sportler zum Vorbild zu nehmen.

Endres: Ich sehe das positiv, durch die Medienpräsenz wurden auch Randsportarten, die oft stiefmütterlich behandelt werden, bei uns zum Beispiel BMX Freestyle, dem Zuschauer vermittelt. Da viele Radsportsparten nicht olympisch sind, sehe ich keine negativen Auswirkungen beim Mitgliederstand in den Vereinen, auch wenn die Erwartungen radsportmäßig in diesem Jahr nicht alle erfüllt wurden. Zu hoffen ist, das, der Eklat um Sportdirektor Patrick Moster ein Einzelfall war, der sich nicht wiederholen darf.

Wolff: Das Abschneiden ist wichtig und hat positive Auswirkungen, ist aber nicht alles entscheidend. Da müssten ja die Sportarten, die meist die Aushängeschilder Deutschlands waren und sind – Fußball, Handball – personelle Verluste hinnehmen. Das bezweifle ich besonders beim Fußball. Die mediale Präsenz ist bei solchen Sportveranstaltungen für Nebensportarten sehr wichtig, kann man sich doch punktuell einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Ansonsten zeigt das Fernsehen ja nur die Hauptsportarten und das bis zum Abwinken.

Mößner-Koch: Ein gutes, besser noch sehr gutes Abschneiden dürfte jeder Sportart zumindest im Leistungsbereich Auftrieb geben, ob sich dies dann auch in einer Zunahme der aktiven Sportler im Breitensportbereich auswirkt wage ich eher zu bezweifeln. Denn nach Olympia ist meist wieder mediale Funkstille. Mit Ausnahme der Sportarten Fußball und Handball – und im Winter Skirennen und Biathlon – bin ich sowieso der Überzeugung, dass die meisten Sportarten medial stark unterrepräsentiert sind und deshalb grundsätzlich zu wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Wie sieht es in negativer Hinsicht aus, zum Beispiel beim Reiten im Modernen Fünfkampf?

Wolff: Die negativen Vorkommnisse muss man immer auch situationsbedingt sehen, ohne natürlich dadurch die Ausraster zu legitimieren. Wenn man kurz vor dem größten Erfolg seines Sportes steht und dieser Moment sich nur einmal im Leben bietet, schaltet schon mal stressbedingt der Verstand teilweise aus. Zurzeit wird fast jede Handlung oder Aussage so interpretiert, wie wenn die dahinter-stehende Person ausschließlich so denkt und handelt. Dabei werden die äußeren Umstände meist nicht beachtet. Ich zitiere hier die Aussage des Leiters des Olympiastützpunktes Heidelberg, der sagte: „Da werfe jeder den ersten Stein, der sicher ist, dass er sich da ruhig und bedacht verhalten hätte.“ Hier soll sich jeder nur einmal an bestimmte eigene Situationen im Straßenverkehr erinnern. Da finden sich meist einige solcher Fehlverhalten, die sogar personengefährdend waren.

Keller: Was war beim modernen Fünfkampf negativ? Meiner Meinung nach die Medien. Annika Schleu ist ja nicht aus Zufall bei den Olympischen Spielen, diese Frau kann ja was, auch reiten. Das wird mit keinem Wort erwähnt. Jetzt hat es auf dem Pferd nicht geklappt. Warum auch immer. Andere Sportler sind beim gleichen Wettkampf vom Pferd gefallen und wurden niedergetrampelt. Kein Aufschrei.

Mößner-Koch: Ich muss gestehen, dass mir die Inhalte des Modernen Fünfkampfes erst durch die aktuelle Berichterstattung bewusst wurden. Wie bei vielen anderen Sportarten fehlt auch hier die regelmäßige mediale Berichterstattung. Wann hat man in einer Sportschau zum Beispiel schon mal einen Bericht von den deutschen Meisterschaften im Faustball oder den Weltmeisterschaften im Ringtennis gesehen? Redaktionen jeder Art sollten mehr Wert darauf legen, allen Sportarten Platz einzuräumen. Jede Woche ein Bericht zu einer Sportart, die ansonsten keine oder kaum Erwähnung findet. Drei bis fünf Minuten in der Sportschau; eine viertel bis halbe Seite in der Zeitung – wo ist das Problem? Da käme man in einem Jahr sicherlich nicht mal durch alle Wettkampf-Sportarten. Die Diskussion um die Vorkommnisse beim Springreitwettkampf des Modernen Fünfkampfes werden erfahrungsgemäß in der Öffentlichkeit schnell abebben. Es bleibt zu hoffen, dass das aus meiner Sicht weder den Pferden noch den Reitern zumutbare Reglement innerhalb des Verbandes – insbesondere des Welt-Verbandes – sinnvoll überarbeitet wird. Sollte hierzu keine für Tier und Mensch vertretbare Lösung gefunden werden, bleibt wohl nichts anderes übrig, als diesen Teil des Fünfkampfes durch eine andere Sportart zu ersetzen, bevor so etwas nochmals passiert. Bilder: Archiv