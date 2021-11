Erfolgreiche Vier-Punkte-Woche für Plankstadt

Endspurt in der Bezirksliga und trotz eines kampflosen 9:0, weil der TTV Heidelberg II nicht angetreten ist, hat Tabellenführer Ketsch die Herbstmeisterschaft noch nicht unter Dach und Fach, da der TSV Amicitia Viernheim II im letzten Spiel in Ketsch noch gleichziehen kann.

In Reilingen kamen die Viernheimer zu einem 9:5-Auswärtssieg. Reilingen spielte mit zwei Ersatzleuten und ging zunächst mit 2:1 aus den Doppeln in Führung, in den Einzeln kamen aber nur Mark Prim, Manuel Vögele und Heinz Braun zum Zug. Prim und Vögele unterlagen beide mit 2:3 gegen Viernheims Nummer eins Christian Schwalbe. Aber auch Lukas Vogelbacher, Stefan Wenneker und Dennis Pulver unterlagen knapp, so dass ein besseres Ergebnis im Bereich des Möglichen lag.

Wichtige Zähler für Reilingen

Unter der Woche gelang den Reilingern ein wichtiger 9:7-Sieg beim TTV Heidelberg II. Zu Beginn konnten nur Prim/Vögele ihr Doppel gewinnen. Im Einzel mussten sich Prim und Vögele zwar Heidelbergs Nummer eins Christoph Theobald mit 2:3 geschlagen geben, aber Daniel Knauf und die beiden Ersatzspieler Heinz Braun und Lukas Vogelbacher leiteten die Wende ein.

Durch Siege von Manuel Vögele, Daniel Knauf und Stefan Wenneker brachten die Gäste vorentscheidend mit 8:5 in Führung. Prim/Vögele sicherten den Auswärtssieg im Abschlussdoppel. „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. In der ausgeglichenen Liga ist jeder doppelte Punktgewinn Gold wert“, war sich Manuel Vögele der Bedeutung des Erfolges bewusst.

Die TSG Eintracht Plankstadt trat ebenfalls zweimal an und setzte sich mit zwei Siegen von den Abstiegsrängen ab. Gegen den TTV Heidelberg II reaktivierte man Simon Beschorner, der dem Team aus der Lethargie nach den zwei Niederlagen zuvor verhalf. Im Doppel lief es zwar noch nicht rund – nur Müller/Vierling punkteten –, aber mit 4:2 endete die erste Einzelrunde zugunsten der Gastgeber. Insbesondere die beiden knappen 3:2-Siege von Braunbart und Kolb brachten Plankstadt auf Siegkurs.

Danach lief es für die Gastgeber, denn Müller und Beschorner hatten Theobald und Wallenwein im Griff. Luca Vierling benötigte seinerseits fünf Sätze, um Alexander Malezky niederzuringen. Wilmar Becker setzte schließlich den Siegpunkt.

Einen Tag später bezwang Plankstadt auch die DJK Wallstadt mit 9:5. Mit 2:1 kamen die Gastgeber aus den Doppeln und Gernot Müller erhöhte auf 3:1. Die Gäste kamen wieder heran, Thomas Braunbart und Markus Kolb sorgten mit knappen 3:2-Erfolgen gegen Aki Garber und Dieter Hossner aber zur erneuten Führung – dieses Mal mit 5:4. Müller dominierte danach Wallstadts Nummer eins Moritz Hardung phasenweise und konnte sich letztlich durchsetzen. Vierling, Becker und Kolb brachten den doppelten Punktgewinn schließlich mit ihren Einzelerfolgen nach Hause.

Die Frauen des TV Schwetzingen II sicherten sich mit einem ungefährdeten 9:1-Erfolg über die SG Dielheim-Mühlhausen III die Herbstmeisterschaft in der Bezirksklasse der Frauen. Carmen Mai-Pressl und Ute Schnitzer holten jeweils alle drei Einzel, gewannen auch das Auftaktdoppel und sorgten somit bereits für sieben Zähler.

Ketscher „Dritte“ holt 9:6

Einen eminent wichtigen Triumph erkämpfte sich der TTC Ketsch III mit einem 9:6 gegen den TTV Heidelberg III in der Bezirksklasse. Nach zwei Doppelpunkten zogen die Gastgeber auf 7:3 davon. Heidelberg kam jedoch wieder auf 6:7 heran, ehe Michael Ebert und Uwe Hemmerich den Sieg für den TTC einfuhren.

Der TTC Hockenheim II unterlag unterdessen bei der TTG Walldorf II mit 5:9. 3:1 führten die Rennstädter durch zwei Doppel und Pascal Leske-Koch bereits und Jochen Hamleh und Felix Eustachi hielten Hockenheim bis zum 5:5 im Rennen. Danach ließen die Gastgeber keine Punkte mehr zu und gewannen 9:5.

Die TTG Oftersheim trat zum Derby bei Hockenheims Reserve nicht an und verlor entsprechend kampflos 0:9. mbu