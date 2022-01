Wohl selten hat ein Ergebnis so wenig interessiert wie nach dem 2:8 des TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen gegen den TSV Herrlingen. Die vier Fünfsatzniederlagen, angesichts derer auch ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, die beiden Punkte der starken Vanessa Moch mit 3:2 gegen Edith Karl und 3:1 gegen Annika Müller, all das spielte kaum eine Rolle. „Es wollte einfach

...