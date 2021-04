„Uwe, Uwe“, hallte es zu Beginn der Saison 1995/96 aus tausenden Kehlen durch das Carl-Benz-Stadion. Gemeint war Uwe Hartenberger, der im Laufe der Sommervorbereitung nachverpflichtet wurde und mit großen Sturmhoffnungen und mindestens ebenso großen Vorschusslorbeeren erwartet worden war. Im Spieler-Casting hatte er sich gegen die Kontrahenten Fabio Gomez und Sergej Vekhtev durchgesetzt.

„Hartenberger hat mir von den dreien am meisten imponiert. Er ist ein rustikaler Typ, etwas eckig vielleicht, aber er bewegt sich mit seinen 1,83 Metern nicht schlecht. Er hat ein gutes Kopfballspiel und bringt aus England die nötige Härte mit. Hartenberger ist ein Brecher, der in der Spitze auch die ganze Wucht seines Körpers einzusetzen versteht – so ein Mann fehlt uns noch in unseren Reihen“, hatte der damalige Waldhof-Trainer Ulli Stielike geäußert.

Ein Arbeiter auf dem Feld

Zur Person: Uwe Hartenberger Uwe Hartenberger wurde am 1. Februar 1968 in Lauterecken geboren. Außer beim SVW spielte er auch beim SV Edenkoben, Bayer 05 Uerdingen, FC Reading, FSV Zwickau, VfL Osnabrück und SV Eintracht Trier. Seine Trainerstationen waren TuS Argenthal, SV Alemannia Waldalgesheim und SC Idar-Oberstein. Sieben Jahre lang war er hauptamtlicher Trainer des JFV Hunsrückhöhe Morbach. wy

Woher die Euphorie um ihn herum stammte, das kann auch Hartenberger selbst sich nicht mehr so richtig erklären. „Ich weiß gar nicht mehr, dass das so extrem war. Ich hatte damals einen gewissen Spielstil, den ich aus England mitgebracht hatte, und war ein Brechertyp“, vermutet der heute 53-Jährige rein physische Eigenschaften seines Auftretens als Urheber der Sympathien. Eine andere Erklärung rührt von einem Testspiel her. Im Verlauf der Vorbereitung traten die Blau-Schwarzen im Juli 1995 beim Bezirksligisten TSV Michelfeld an. Nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung steuerte Hartenberger beim 11:0-Sieg drei Treffer bei. Doch nicht nur das: Der Stadionsprecher notierte den Stürmer – wohl in Folge von Überforderung aufgrund der schnellen Torfolge – noch weitere drei Mal auf der Schützenliste. Sechs Tore in einem Spiel, davon nur drei selbst erzielt – die Waldhof-Fans hatten ihren Spaß. „Diesen Sachverhalt kenne ich gar nicht mehr“, meint Hartenberger lachend über dieses Kuriosum. „Ich weiß noch, dass ich einige Testspiele mitgemacht und viele Tore geschossen hatte. Aber sechs Treffer in einem Spiel habe ich das letzte Mal in der Jugend erzielt.“

Auch die auf seiner England-Erfahrung beruhende Tatsache, dass Hartenberger einer war, der auch in vorderster Front reinging, wo es wehtun könnte, brachte ihm bei den Waldhof-Fans, deren Verständnis zu der damaligen Zeit noch sehr geprägt war davon, Fußballer arbeiten sehen zu wollen, viele Sympathiepunkte ein. Überhaupt, die Zeit beim FC Reading in der englischen zweiten Division möchte Hartenberger nicht missen.

Die zwei Jahre beim SV Waldhof im Anschluss standen im Nachhinein betrachtet hingegen unter keinem guten Stern. Bei den Blau-Schwarzen landeten nur acht Zweitliga-Einsätze und ein Tor auf seinem Konto, letztlich war es eine Zeit geprägt von Verletzungen und Blessuren. Bereits früh ereilte ihn ein Kreuzbandriss, es schlossen sich Folgeverletzungen an, durch die er nie richtig in Tritt fand. „Vielleicht hat man mich nach den Verletzungen etwas verfrüht wieder spielen lassen“, wurde Hartenberger im Abstiegskampf aber dennoch ins Feuer geschickt.

Die Ex-Vereine im Blick

Der Absturz in die damals drittklassige Regionalliga konnte nicht mehr vermieden werden, Hartenbergers Vertrag verlor dadurch seine Gültigkeit. Nach einem halben Jahr sportlicher Arbeitslosigkeit heuerte er im Winter 1997/98 beim FSV Zwickau, dem kommenden Waldhof-Gegner, an und erlebte hier eine weitere bereichernde Begegnung. „Charly Körbel war Trainer und ich lebte ein halbes Jahr lang Tür an Tür mit ihm im Hotel und durfte ihn als Mensch kennenlernen. Sportlich war für mich wichtig, wieder Spielpraxis zu bekommen“, erzählt der gebürtige Nordpfälzer, der nach dem Abstieg der Westsachsen weiter zum VfL Osnabrück zog.

Hier traf er auf seinen Mitspieler Joe Enochs, den heutigen Trainer des FSV Zwickau. „Er war immer ein sehr bodenständiger, sachlicher Fußballarbeiter, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Dass er mal diese Trainerkarriere einschlägt, hätte ich ihm damals nie zugetraut, da er mir etwas introvertiert erschien“, erinnert sich Hartenberger, der zuletzt den SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga trainiert hat. „Aber mit seinem Fußballsachverstand, seiner Einstellung und Fachkenntnis hat er sich das verdient.“

Seine Ex-Vereine hat Hartenberger heute noch immer im Auge. Das Duell des SVW mit dem FSV wird er gespannt verfolgen und hofft auf ein 3:1 für die Blau-Schwarzen. Sollten die Waldhof-Spieler dem folgen, dürften wieder ganz leise „Uwe, Uwe“-Sprechchöre zu hören sein.