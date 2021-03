Es war die wohl meistdiskutierte Personalie bei den Ketscher Kurpfalz-Bären in den vergangenen Monaten. Nun haben die Spekulationen aber ein Ende, denn Spielmacherin Samira Brand hat einen neuen Verein gefunden und wird in der Saison 2021/2022 das Trikot des Handball-Zweitligisten VfL Waiblingen tragen. Mit ihr verlässt auch Nachwuchstalent Anna Filmar das Schlusslicht des Oberhauses in

...