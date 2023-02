Erleichteter KSC

Das Fußball-Geschäft ist schnelllebig – nichts Neues: Doch vor einer Woche wäre der Karlsruher SC noch weitaus geknickter zum SV Sandhausen gereist. Doch dann endete die Serie von neun Spielen ohne Dreier. In Unterzahl bewies das Team von Trainer Christian Eichner Moral, drehte gegen die SpVgg Greuther Fürth das Spiel und sammelte wieder Selbstvertrauen. Die Ausgangslage vor dem Duell ist für beide Mannschaften klar: Eine Niederlage wäre eine Katastrophe.

Beim 3:0 unter der Woche gegen den ATSV Mutschelbach sammelte die zweite KSC-Garde Pflichtspielminuten. Der Erkenntnisgewinn war überschaubar, denn am Sonntag (Spielbeginn: 13.30 Uhr) wird eine andere Elf auf dem Feld stehen. Nach personellen Problemen in dieser Saison verfügt Eichner allmählich wieder über alle seine Leistungsträger. In der Innenverteidigung dürfte Christoph Kobald den gesperrten Stephan Ambrosius ersetzen und Winterneuzugang Budu Zivzivadze ließ im Test sein Potenzial aufblitzen. Noch haben die Karlsruher aber den Abgang von Philipp Hofmann nicht verkraftet. Der Torjäger knipst nun für Bochum in der Bundesliga. Nach einem adäquaten Ersatz suchen Sportchef Oliver Kreuzer und Co. bislang vergeblich – eine Parallele mit den Sturmproblemen des SVS. fred