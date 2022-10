Erneute Niederlage

Das verletzungsgebeutelte Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/ Reilingen musste erneut eine deutliche 26:37 (13:18)-Niederlage bei der SG Heddesheim hinnehmen. Neben den Langzeitverletzten Marius Meyer und Carsten Frank fielen am noch die Stammtorhüter Köhler und Unser sowie Spielmacher Willi Fink aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So fuhr die Mannschaft zwar mit einer Rumpftruppe zum Tabellenführer, wollte sich dort trotzdem so teuer wie möglich verkaufen. Dass dies kein leichtes Unterfangen würde, war der Mannschaft von vornherein klar, denn die Gastgeber starteten mit zwei deutlichen Erfolgen in die Saison und wollten ihre Erfolgsserie in diesem Heimspiel fortsetzen. Dies machten sie auch über die gesamte Spieldauer deutlich, erwies sich die SG H doch in allen Belangen überlegen, zeigte die wesentlich reifere Spielanlage und war auch in Sachen Effektivität der HSG um Längen voraus.

Trotzdem muss man den Gästen attestieren, dass sie zumindest phasenweise spielerische Akzente setzen konnten und die eine oder andere gelungene Kombination zum Erfolg führte. Allerdings verstanden sie es über weite Strecken der Begegnung nicht, die Außen effektiv ins Spiel zu bringen. Zu oft versuchte man den Weg über die Mitte, wo allerdings eine kompakte Abwehr der SG H im Wege stand. Das große Manko lag jedoch in der sehr fahrig wirkenden Defensive, die zu keinem Zeitpunkt richtigen Zugriff auf die spielfreudigen Gastgeber bekam, die mit einem sehr dynamischen Spiel aufwarteten und bewiesen, dass sie zurecht mit an der Tabellenspitze stehen.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Grenzen aufgezeigt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Badenliga SGH springt mit Kantersieg an die Spitze Mehr erfahren

HSG: Winter, C. Antl; M. Benetti,, Anschütz (2), Grünholz (4), Netscher (1), Koffemann (1), Y. Benetti (4), Decker (5/4), Geiss, Menger (5), Schwechheimer (4). krau