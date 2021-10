Geschichte wiederholt sich. Gegen den Hamburger SV kassierte der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga ein Gegentor in der Nachspielzeit und verspielte dadurch einen Punkt, gegen den SV Werder Bremen, ein weiteres Nordlicht, gab es am Sonntagnachmittag den nächsten Rückschlag. Trotz eines Doppelpacks von Pascal Testroet musste sich Sandhausen gegen den Favoriten mit einem 2:2 (1:1)

...