Erst bedröppelte Gesichter – dann Jubel

Im letzten Spiel der Saison mussten die D-Junioren des SV 98 Schwetzingen die Partie bei der Spvgg. 06 Ketsch gewinnen, um als Meister der Fußball-Kreisstaffel VIII über die Ziellinie zu gehen. Doch es reichte an diesem Tag nur zu einem 1:1. Statt der erhofften Meisterschaftsfeier, sah man nach dem Abpfiff bei den Spielern und dem zahlreichen Anhang verständlicherweise nur in bedröppelte Gesichter. Doch die Mienen erhellten sich, als später bekannt wurde, dass der stärkste Konkurrent, SC Blumenau sein Spiel in den Sand gesetzt hatte und die Schwetzinger Jungkicker doch die ersehnte Meisterschaft feiern durften.

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, denn Trainer Andreas Matena nahm im August 2021 gerade einmal mit sechs Kindern den Spielbetrieb auf.

Im Laufe der Saison kamen immer mehr Jugendliche dazu und das Niveau wurde stetig gesteigert. Seit Ende Februar 2022 blieben die Schwetzinger D-Jugendlichen die gesamte Rückrunde ungeschlagen und wurden mit einem überragenden Torverhältnis von 41:4 verdient Staffelmeister im Kreis Mannheim.

Zweimal 12:0 gewonnen

„Der Zusammenhalt und der Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist hervorragend, auch in Phasen, in denen es einmal nicht so gut lief und immer wieder Spieler aufgrund von Corona. ausfielen. Zum Highlight gehörten die zwei Rekordsiege von jeweils 12:0 gegen FV 08 Hockenheim und TSG Weinheim“, berichtet Matena stolz, der zusammen mit „Cobo“ Rubio Calle während der gesamten Saison sehr gute Arbeit verrichtete.

Erwähnenswert ist auch die Vielfalt der Nationen und Sprachen im Team der Schwetzinger D-Jugendlichen. „Seit zwei Wochen trainiert mit Matvey ein Junge aus Kiew bei uns mit, der vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist und beim SV Schwetzingen herzlich aufgenommen wurde“, lässt Matena weiter wissen. Die Spieler und das Trainergespann freuen sich auf die kommende Saison in der höheren Klasse, wo sie dann auf den großen SV Waldhof treffen werden.

Bliebe noch zu erwähnen, dass der SV 98 in der neuen Runde wieder mit zwei D-Jugend-Mannschaften an den Start gehen wird. lof

