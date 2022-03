Erste Hälfte komplett verschlafen

„Wir haben verloren, weil wir die erste Halbzeit total verschlafen haben“, stellte Ketschs Trainer Marco Rocca nach der Fußball-Landesliga-Partie bei der abstiegsbedrohten TSG Lützelsachsen (2:4) fest und fand mit dem Begriff „desolat“ sogar noch deutlichere Worte zum enttäuschenden Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten.

Ketsch tat sich gegen den kompakten und auf Konter eingestellten Gegner sehr schwer. Bereits nach wenigen Sekunden erzielte Moritz Wittenmeier das 1:0 für die TSG Lützelsachsen (1.). Robert Spahn legte umgehend nach auf 2:0 (10.) und Matthias Schröders 3:0 in der 30. Minute machte den Fehlstart in diese Partie perfekt. Aiman Kurt hatte die einzige Chance für die Spvgg 06 Ketsch, verfehlte das Tor aber um gute drei Meter.

Die Hausherren zeigten sich hingegen ausgesprochen effektiv und nahmen mit drei Toren aus vier Gelegenheiten die klare Führung mit in die Kabinen. 06-Trainer Marco Rocca dürfte in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn die Gäste präsentierten sich nun griffiger und präsenter. Aiman Kurt verkürzte in der 57. Minute per Elfmeter auf 3:1 und in der 65. Minute nach einem Eckball auf 3:2. Danach wollte Ketsch mehr, lief aber in einen Konter, den Philipp Trautmann zum 4:2 für die Bergsträßer abschloss (74.).

Elfmeterpfiff bleibt aus

Danach warf die Rocca-Elf noch einmal alles rein und forderte nach einem Handspiel der Lützelsachsener im eigenen Strafraum Elfmeter – die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. „Der Schiedsrichter stand direkt daneben“, haderte Rocca mit der Entscheidung.

Direkt im Gegenzug erfolgte dann aber doch der Elfmeterpfiff, allerdings für die TSG Lützelsachsen. Julian Herzog parierte den Strafstoß (89.), dennoch konnte Ketsch danach trotz weiterer Chancen nichts Zählbares mehr erzielen.

Ketsch: Herzog – Rehberger, Rosenberger, Kaya, Kurt (82. Lenhard), Steffen Jung (74. Hinzmann), Merle, Eklou, Spaqi, Haubrich (25. Marzoll), Güc (88. Koc). wy

