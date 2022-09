Erste Hälfte total verpennt

In der zweiten Runde des Sport-Lines-Cups, dem badischen Verbandspokal der Frauen-Mannschaften, ist die Spvgg 06 Ketsch ausgeschieden. Das Team von Neu-Trainer Kevin Huber ging beim Landesligisten SpG Dielheim/Wiesloch mit 1:8 unter. „Es war ein megaschlechter Tag für uns. In der ersten Halbzeit habe ich nicht meine Mannschaft gesehen“, sagte Huber.

Alina Chatzipurgani (27., 37.), Melanie Fink (30.), Selina Duskoli (32.) und Marlene Wild (40.) schossen die Kraichgauer bereits bis zum Pausenpfiff mit 5:0 in Führung. „Nach einer Ansprache in der Halbzeit wurde es dann deutlich besser und es war wieder meine Mannschaft, die Flagge und Mentalität gezeigt hat“, so Huber. Nach Marlene Wilds 6:0 (78.) verteilten die Ketscherinnen mit einem Eigentor noch ein Gastgeschenk (81.). Den Schlusspunkt setzten dann aber die Nullsechser: Nach gutem Pressingverhalten der Ketscherinnen und einem Spielzug mit wenigen Kontakten legte sich Lucy Rost den Ball zurecht und versenkte ihn im linken Torwinkel (89.). wy