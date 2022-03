Erste Hälfte verschlafen

Der SC 08 Reilingen und auch die TSG Eintracht Plankstadt mussten ihre Spiele der Fußball-Kreisliga aufgrund von Corona-Ausbrüchen verlegen. Der FV 08 Hockenheim meldete sich hingegen aus der Corona-Pause zurück, während der ersatzgeschwächte KSC Schwetzingen auf dem Zahnfleisch geht.

FV 08 Hockenheim – VfR Mannheim II 1:2 (0:2)

Die Hausherren verschliefen die erste Halbzeit komplett und gerieten völlig verdient in Rückstand.. Im zweiten Durchgang dann ein völlig anderes Auftreten des FV 08. Von den Gästen kam nicht mehr viel, sie verlagerten sich aufs Kontern. Durch zwei Wechsel kam bei den Hockenheimern nun auch besserer Spielfluss zustande. Einen schön vorgetragenen Angriff verwertete Max Maier zum 1:2-Anschlusstreffer. In den letzten 15 Minuten spielte nur noch der FV 08. Mit der letzten Aktion traf Maier das Aluminium und verpasste damit den Ausgleich.

TSV Neckarau – KSC Schwetzingen 4:1 (0:0)

Das Verletzungspech beim KSC reißt nicht ab. Bereits in der 6. Minute schied Aiage Janneh verletzt aus. Dennoch gestaltete Schwetzingen den ersten Durchgang auf Augenhöhe und hatte ein leichtes Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste nach einer schönen Kombination durch die Mitte durch Sainey Sanneh in Führung (52.). Fehler in der KSC-Mannschaften begünstigten dann aber zwei Tore für Neckarau (57./66.). Der TSV spielte clever, Schwetzingen machte auf und lief in zwei Konter, die das 3:1 durch Fuchs (83.) und das 4:1 durch Herberich (89.) brachten. KSC-Trainer Yunus Kilic zählt derzeit acht verletzte Spieler.

