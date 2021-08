Erster echter Gradmesser

Der DHB-Pokal hat bei den Kurpfalz-Bären nicht die ganz große Bedeutung. Das liegt mitunter auch daran, dass im Frauenhandball in diesem Wettbewerb nicht das ganz große Geld verdient werden kann. Dennoch ist das Duell am Sonntag daheim gegen die TG Nürtingen der erste richtige Gradmesser für Ketsch. Anwurf ist um 16 Uhr in der Neurotthalle und unter Einhaltung der 3G-Regeln sind Zuschauer erlaubt.

Vor ihrem Pflichtspieldebüt als Trainerin der Bären steht Franziska Steil. Allerdings muss die 37-jährige Lehrerin direkt experimentieren, denn verletzungsbedingt fällt nicht nur Torfrau Leonie Moormann aus. Es stehen außerdem auch Jule Haupt, Ida-Marie Krogh und Marlene Herrmann nicht zur Verfügung. Immerhin ist ein Teil der Spielerinnen, die sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne befanden, zurück und aus der zweiten Mannschaft rückt Ina Bühl auf.

„Nicht klar, wo wir stehen“

„Wir alle freuen uns, dass es losgeht“, erklärt Steil. „Nach einer durchwachsenen zweiten Vorbereitungsphase kann ich derzeit nicht einschätzen, wo wir stehen. Ich bin überzeugt, dass wir trotz der schwierigen Lage alles aufs Parkett bringen, was wir uns erarbeitet haben. Für mich ist immer wichtig, dass wir alles geben und kämpfen bis zum Umfallen, dann kann man auch den einen oder anderen Fehler mehr verzeihen.“ Gegen die TG Nürtingen wird man sich über mangelnde Arbeit angesichts der Verstärkungen beim Gegner wohl eher nicht beschweren können. Unter anderem kamen Kerstin Foth und Carolin Henze von der SG H2Ku Herrenberg. mjw