Erster Wettkampf nach langer Pause

19 Schwimmer des SV Hellas Brühl waren beim 1. Neptun Cup in Leimen am Start und gewannen 16 Medaillen. Insgesamt kamen 14 Vereine zu diesem Wettkampf, der als einer der ersten unter Pandemiebedingungen im Hallenbad stattfand. So durften ausschließlich Teilnehmer und Trainer die Halle betreten, keine Zuschauer.

Für die Schwimmer als auch für den Verein war es toll, wieder einmal an einem Wettkampf teilnehmen zu können. So freuten sich alle, dass es trotz Pandemie eine halbwegs normale Veranstaltung gewesen ist. Die Trainer Nicole Baumgärtner und Armin Habeth waren mit ihren Schützlingen durchweg zufrieden und blicken erwartungsfroh auf die nächsten Wettkämpfe. uw/zg