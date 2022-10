„Erwarte einen heißen Tanz“

Geglückt! So ließe sich der Saisonstart des SC Olympia Neulußheim in der Fußball-Kreisklasse A1 umschreiben. Fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen auf dem Konto des Clubs, der sich in der Peripherie der beiden Spitzenplätze aufhält und dort pudelwohl fühlt. Doch Trainer Marvin Pelzl strebt nach mehr.

Marvin Pelzl Spielertrainer des A-Ligisten SC Olympia Neulußheim. Bild: Fischer © siehe Bildtext

Herr Pelzl, hätten Sie Ihrem Team einen solchen Auftakt zugetraut?

Marvin Pelzl: Wir hatten zehn Neuzugänge, hinzu kam ich als neuer Trainer. Von daher sind wir mit der Ausbeute auf der Habenseite mehr als zufrieden.

Was macht Ihre Neulußheimer Mannschaft derzeit so stark?

Pelzl: Wir haben uns wirklich gut verstärkt und haben den Altersschnitt angehoben. Das spiegelt sich auch im Spiel wider - wir sind durch die Neuzugänge spielstärker geworden und haben mehr Selbstverständnis im Spiel. Die Jungs wissen, worauf es ankommt.

Die einzige Niederlage gab es mit dem 0:1 beim SC Pfingstberg/ Hochstätt. In welchem Bereich war der Gegner, der noch ungeschlagen ist, ein Tor besser?

Pelzl: Das kann ich nicht beantworten, da ich bei dem Spiel leider nicht dabei war. Wie mir aber zugetragen wurde, hatten wir einen Lattentreffer und hätten in Führung gehen müssen. Das Gegentor ist wohl aus stark abseitsverdächtiger Position gefallen. Wir haben jetzt fünf Punkte Rückstand – und die gilt es aufzuholen.

Sie belegen derzeit selbst Platz drei in der Torjägerliste. Haben Sie sich hier eine Marke gesetzt, um in der Mannschaft voranzugehen?

Pelzl: Nein, es gibt keine Marke. Der Erfolg der Mannschaft steht über allem. Wenn ich am Ende bei sieben Treffern stehen bleibe, wir aber dafür noch 50 Punkte holen, unterschreibe ich das. Wir müssen den Ball einfach über die Linie kriegen, egal von wem.

Im nächsten Spiel geht es ins Derby zum SC 08 Reilingen. Was erwarten Sie hier von Ihrer Mannschaft?

Pelzl: Wir müssen die Learnings aus dem Derby im Kreispokal vor Saisonbeginn gegen Altlußheim ziehen. Da haben wir uns gegen einen B-Ligisten sehr schwer getan und erst im Elfmeterschießen gewonnen. In Reilingen ist es wieder ein Derby, also wird es ein ähnliches Spiel. Alles, was wir bislang erreicht haben, ist hier zweitrangig. Wir fangen wieder bei 0:0 an und ich erwarte einen heißen Tanz.