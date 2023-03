Erwin Hube siegt zweimal

Bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Senioren in Mannheim gewann Erwin Hube (LG Kurpfalz) in der M80 souverän zwei Titel. Der 83-jährige Schwetzinger ließ über 800 Meter in 3:38,68 Minuten und über 1500 Meter in 7:27,59 Minuten den Konkurrenten keine Chance.

Einen weiteren Titel erlief sich Birgit Schillinger in ihrem ersten W60-Jahr. Sie siegte über 3000 Meter in 13:39,02 Minuten. Torben Herrmann gewann Silber im Kugelstoßen der M35 mit 9,40 Metern. Über 60 Meter in 7,87 Sekunden gab es Bronze. Auch Katja Fey schaffte einen dritten Rang: im Kugelstoßen der W40 mit 6,95 Metern. Im Weitsprung sprang sie auf Platz vier (3,83 Meter). Auf Rang fünf sprintete Manfred Köhn in 8,31 Sekunden über 60 Meter der M50. bs