Es fehlen die Ideen

In der Handball-Badenliga Frauen verlor die HSG St. Leon/ Reilingen II mit 25:28 in Nußloch. Mit zehn Feldspielerinnen und einer Torfrau wollte die HSG eigentlich den Sieg aus dem Hinspiel wiederholen und den oberen Tabellenplatz weiter festigen. Doch schon zu Beginn wurden die Anweisungen des Trainers nicht richtig umgesetzt und die Gäste gerieten schnell in Rückstand (3:6/15.). Es fehlten zunächst auch Ideen, durch die gegnerische 6:0-Abwehr durchzudringen. Dieser Spielverlauf zog sich durch die erste Hälfte und somit ging es mit einem 13:9-Rückstand in die Halbzeitpause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HSG-Trainer Daniel Weinheimer versuchte, seiner Mannschaft die richtigen Impulse zu geben und appellierte an den eigenen Kampfgeist. Allerdings konnte durch mehr Druck auf die gegnerische Abwehr und Würfen aus der zweiten Reihe der Abstand nicht verringert werden, was unter anderem auch an der starken Leistung der Nußlocher Torfrau lag. In der 50. Minute stellte St. Leon/Reilingen auf eine offensive 3:3 Abwehr um. Dadurch konnten viele Bälle ergattert werden, was zum 25:23 führte. Andererseits kam es mit dieser Abwehrform zu einem freien Laufspiel der Nußlocherinnen. Kombiniert mit Fehlwürfen und Fehlpässen aus den eigenen Reihen geriet die Mannschaft wieder in einen Fünf-Tore-Rückstand in der 58. Minute. In den letzten beiden Minuten ging es nur noch um eine eine Ergebniskorrektur.

SG: H. Müller; Strifler (9), Gottselig, Ziegler, J. Jünger, A. Jünger (1), Auer (1), S. Müller (3), Kölmel (4), Magnus (4), Alberring (3). zg