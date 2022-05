Es geht nur noch um einen besseren Tabellenplatz

Nachsitzen muss der SC Olympia Neulußheim II in der Fußball-Kreisklasse B1. Die Kicker von Trainer Thomas Weisgerber bestreiten am Mittwochabend ihr Nachholspiel gegen die SpVgg 07 Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verband hatte die Partie ursprünglich wegen Nichtantritts der Mannheimer nicht neu angesetzt, was wenig später revidiert wurde. Für beide Teams ist der Zug nach ganz oben bereits frühzeitig in dieser Saison abgefahren, sodass die Partie in Richtung Saisonausklang eigentlich bedeutungslosen Charakter besitzt. Dennoch geht es bei beiden Mannschaften darum, sich im Tabellenbild noch besser zu stellen, so dass es vermutlich keine Gastgeschenke geben wird.

„Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und an die gute Leistung vom Spiel gegen Brühl III anzuknüpfen“, sagt Neulußheims Trainer Thomas Weisgerber. „Natürlich hoffen wir zu Hause auf drei Punkte.“ Den SC Olympia II plagen aktuell einige Ausfälle, da die Partie nun unter der Woche ausgetragen wird. Ein Sieg der Gastgeber wäre gleichbedeutend mit einem Sprung auf Tabellenrang 13. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2