Es geht Schlag auf Schlag im BFV-Rothaus-Pokal 2022/23: Am Mittwoch, 10. August, finden bereits die ersten Achtelfinalpartien statt, bevor dann am Freitag, 12. August, die Fußball-Paarungen fürs Viertelfinale ausgelost werden.

Die ganz große Überraschung blieb aus in Runde drei des diesjährigen BFV-Rothaus-Pokals. Ein einziger unterklassiger Verein konnte sich gegen einen höherklassigen Gegner durchsetzen: Der Landesligist ASC Neuenheim gewann mit 4:0 deutlich gegen Verbandsliga-Aufsteiger TS Mosbach.

Kleinere Ausrufezeichen gesetzt

Zwei weitere Aufsteiger sorgten zumindest für kleinere Ausrufezeichen: Der 1. FC Umpfertal, der sich in der Relegation einen Startplatz in der Landesliga Odenwald sicherte, bezwang den VfR Uissigheim (LL) nach Verlängerung mit 2:1 und auch Karlsruhes letztjähriger Kreisligameister ASV Durlach setzte sich gegen seinen neuen Ligakonkurrenten VfB Knielingen mit 3:1 durch. Erwartungsgemäß wenig Mühe hatte Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim beim Kreisligisten SpG Götzingen/Eberstadt. Der ebenfalls erst in Runde drei in den Wettbewerb eingestiegene FC-Astoria Walldorf aus der Regionalliga siegte mit 3:1 beim VfR Mannheim.

Nun stehen die 16 Teilnehmer für das Achtelfinale also fest. Sechs der acht Paarungen finden bereits am kommenden Mittwoch, 10. August, statt. Lediglich die Partie zwischen dem ASC Neuenheim (LL) und dem SV Waldhof Mannheim (3. Liga) steigt erst am 6. September, während Vorjahresfinalist FC Türkspor Mannheim (LL) und der FC Zuzenhausen (VL) am kommenden Dienstag, 16. August, um ein Viertelfinalticket spielen. Die vollständigen Ansetzungen sind wie immer im Internet auf www.fussball.de zu finden.

Auslosung live auf Facebook

Die Auslosung des Viertelfinals nimmt BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß am Freitag in der Halbzeitpause des Verbandsliga-Eröffnungsspiel zwischen dem VfB Eppingen und dem FC Zuzenhausen vor. Wer live mitfiebern will: Der BFV überträgt die Auslosung wie gewohnt ab zirka 18.50 Uhr live auf seiner Facebookseite unter www.facebook.com/badfv. zg