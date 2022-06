Es ist Geduld gefragt

Es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach, Mikayil Kabaca ans Telefon zu bekommen. Der Sportliche Leiter des SV Sandhausen ist zum einen selbst ein gefragter Mann. Zum anderen ist er auch ständig auf der Suche nach Verstärkungen. Im Moment läuft es dahingehend aber schleppend. Den Stürmer, der im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga noch dringend benötigt wird, hat Kabaca noch nicht gefunden. „Man sieht es ja aber an der Bundesliga, dass der Transfermarkt noch relativ ruhig ist und es gerade erst losgeht“, sagte er am Freitagnachmittag nach der Ankunft im Trainingslager. Der SVS bereitet sich im österreichischen Hopfgarten-Markt auf die Saison vor.

Von Unruhe ist keine Spur. Kabaca geht davon aus, dass viele Bundesligisten auch die Spieler noch genauer unter die Lupe nehmen, die dann noch wechseln oder verliehen werden könnten. „Wir müssen uns als Zweitligist noch gedulden“, sagte Kabaca.

Dario Dumic macht Jura-Bachelor Dario Dumic (kleines Bild) hat sein Jura-Studium erfolgreich abgeschlossen. Der Innenverteidiger des SV Sandhausen sorgt dadurch für eine mögliche Karriere nach der Profilaufbahn. Auf seinem Instagram-Profil schrieb der Sandhausen-Profi: „Nach sechs langen und harten Jahren habe ich endlich meinen Bachelor in Jura.“ Der 30 Jahre alte Abwehrspieler gehörte in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison trotz Vorbereitung auf die Prüfungen zu den Leistungsträgern der Kurpfälzer. Sandhausen ist nach Dynamo Dresden und Darmstadt 98 Dumics dritte Station im deutschen Fußball. dpa/Bild: SVS

Im Brixental findet der SVS beste Voraussetzungen vor. „Wir sind in einem sehr schönen Hotel und können uns optimal vorbereiten“, sagte Kabaca. Nach einem gemeinsamen Essen standen die Spieler schon am Freitagnachmittag gemeinsam auf dem Rasen, um die Müdigkeit aus den Beinen zu bekommen. Ernst wird es dann ab Samstag.

Unter den mitgereisten Profis waren auch zwei Spieler, die aktuell noch gar nicht in Sandhausen unter Vertrag stehen: Josef Ganda und Abu-Bekir Ömer El-Zein. Offensiv-Allrounder Ganda steht noch beim FC Admira Wacker Mödling unter Vertrag. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie der aktuell am Knie verletzte Cebio Soukou. „Aber er ist ein Linksfuß“, sagte Kabaca.

Nachwuchskraft El-Zein wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet und spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld. „Wir kennen die beiden Spieler schon aus den Einheiten daheim“, sagte Kabaca. „Bislang sind sie nicht durch das Raster gefallen. Sonst wären sie gar nicht mitgereist. Aber wir wollen die nächsten Einheiten abwarten und dann am Mittwoch oder Donnerstag entscheiden, ob sie uns weiterhelfen können.“

Nach den ersten beiden Testspielerfolgen gegen die TuS Mingolsheim und Fortuna Heddesheim stehen in Österreich noch zwei weitere Vorbereitungspartien auf dem Programm. Die Saison beginnt am 16. Juli mit einem Heimspiel gegen Absteiger Arminia Bielefeld. Bis dahin wird das Telefon Kabaca also noch eine ganze Weile auf Trab halten. fred