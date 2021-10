Es läuft gleich richtig rund für die SG

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl sicherten sich bei der Heimspielpremiere in der neuen Saison der Volleyball-Landesliga sechs Punkte mit zwei Vier-Satz-Erfolgen.

Gegen die TSG Blankenloch dominierten sie in den ersten beiden Sätzen (25:10; 25:15), ehe sich der berühmte Schlendrian einstellte, sie die Zügel lockerer ließen und den Gegner ins Spiel brachten. Folge war der Satzverlust in Durchgang drei (17:25). Das wollte jetzt keiner auf sich sitzen lassen – die SGlerinnen besannen sich auf ihre Qualitäten aus den ersten beiden Sätzen und gewannen dank druckvoller Aufschläge und effektiver Angriffe mit 25:18.

Das zweite Spiel gegen die VSG Hochstetten/Liedolsheim begann verhaltener – die SGlerinnen taten sich schwer, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Leider reichte auch eine zwischenzeitliche Führung von 23:20 nicht aus, um den Sack in Durchgang eins zuzumachen (24:26). So leicht wollten sie sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen lassen und starteten zur Aufholjagd. Außer im dritten Satz ließen sie jetzt auch keinen Zweifel mehr daran aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen wollte (25:17; 25:23; 25:12).

Großen Anteil am Erfolg hatten Marleen Reuter und Kim Walter, die auf der Mittel- und Außenposition immer wieder Akzente setzten und auch in Annahme und Abwehr über zwei Spiele hinweg überzeugten.

Bezirksklasse Damen

Die Damen II der SG Ketsch/Brühl mussten sich gegen die KuSG Leimen II erst im fünften Satz geschlagen geben. Nach dem verlorenen ersten Satz (14:25) kämpften sich die Spielerinnen um das Trainergespann Anika Wüst und Tamara Rill wieder zurück ins Spiel und entschieden den zweiten Satz für sich (25:20). Nachdem sie den dritten Satz erneut abgeben mussten (17:25), bewiesen die SGlerinnen in Durchgang vier wieder umso mehr Kampfgeist und gewannen mit 26:24. Ein paar unglückliche Bälle im fünften Satz gaben den Ausschlag, sodass sie am Ende mit 10:15 verloren (10:15).

Auch der TSV Oftersheim sammelte Punkte beim Heimdebüt. Für den meist ungefährdeten 3:0-Satzsieg (25:21, 25:14, 25:23) gegen den Heidelberger TV IV heimsten die TSVlerinnen drei Punkte ein und einen weiteren Zähler aus der knappen 2:3-Niederlage (25:21, 11:25, 20:25, 25:20, 12:15) gegen die TG Laudenbach. ska