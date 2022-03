Estrellas klarer Titelfavorit

Als die Aktiven des TSV GymTa-Session Altlußheim Anfang März in die heiße Phase der Saison starteten, wussten sie noch gar nicht, dass sie den nationalen Saisonhöhepunkt erneut als Heimspiel bestreiten werden. Mitte März fiel die Ausrichtung in die Hände der GymTa – als Ersatz für den eigentlichen Ausrichter. Umso motivierter waren alle Tänzerinnen und Tänzer bei den letzten Qualifikationsturnieren. Die Anstrengungen haben sich gelohnt – alle Turniertänze haben die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften am Wochenende 23. und 24. April in Waghäusel erreicht.

Gäbe es einen Preis für die konstanteste Leistung, so ginge dieser unbestritten an die Formation Estrellas. Sie waren nicht nur konstant, sondern perfekt konstant. In den letzten drei Wettkämpfen erreichten die Schützlinge von Diana Jasarovska und Christian Karamanis im Schautanz Freestyle in der Jugendklasse die Höchstpunktzahl von 300 Punkten. Es kommt sehr selten vor, dass eine Formation in der Rangliste 900 Zähler sammelt – die Estrellas haben dieses Kunststück in dieser Saison geschafft und fahren nun als klarer Titelfavorit zur deutschen und Europameisterschaft.

Bärenstarkes Duo

Ebenfalls als Gewinner der Bundesrangliste bereits für die EM qualifiziert ist das Jugendduo Mathilde Vuolo/Daniel Benciu. Sie glänzten mit hohen Punktzahlen und konnten sich sogar einmal über die Höchstwertung von 100 Punkten freuen. In dieser Disziplin schickt die GymTa gleich noch ein bärenstarkes Duo in die Titelkämpfe. Emely Johann/Sophie Reuter steigerten sich nochmals deutlich und nahmen in der Endabrechnung Platz zwei ein.

Die Solistinnen der Jugendklasse, Nele Hauke und Mathilde Vuolo, traten im fränkischen Unterspießheim zu ihren Extrastarts an, die sie sich durch die hervorragenden Leistungen in der ersten Saisonhälfte verdient hatten. 292 und 285 Zähler (Mathilde) brachte den beiden die Quali zur DM ein. Die großartigen Leistungen der anderen Teilnehmer in diesem Feld versprechen schon jetzt eine knappe und spannende Entscheidungen bei den kommenden Meisterschaften. Die Dancing Devils haben bewusst ein Turnier ausgelassen, um intensiv an der Choreografie zu arbeiten. Neue Kostüme, neue Tänzerinnen mit an Bord – der Aufwand hat sich gelohnt. Mit 283 und 280 Punkten holten sich die Teufel sicher und souverän das Ticket für die „Deutsche“ im Schautanz Modern der Jugendklasse.

Ein bisschen Pech zum Vorrundenende hatten die Aktiven der Schüler- und Hauptklasse. Corona machte auch hier nicht Halt und zwang die Trainer dazu, den Start bei einigen Turnieren zurückzuziehen. Trotzdem rechtzeitig und sicher qualifiziert für DM und EM als Ranglistenerste in der Schülerklasse sind die Dancing Elements im Schautanz Freestyle und das Schautanz Duo Hannah Birke/Emilia Larm. Deutlich gesteigert hat auch das andere Duo, Franziska Grasmück/Luca Augustin (Platz 2 im Endklassement). Schausolistin Finja Dennhardt, die auch ihr letztes Turnier verpasste, darf sich trotzdem freuen. Sie löst frühzeitig die Fahrkarte zur „Euro“ und ist auch im April in Waghäusel am Start.

Erneute Leistungssteigerung

In der Hauptklasse konnten lediglich Solistin Monia Petry und das Duo Chiara Blotzheim/Jamena John noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Monia steigerte sich erneut in ihrer Leistung und stellte mit 292 Punkten eine neue persönliche Bestmarke auf. Mit nur zwei Pünktchen Rückstand auf die Führende belegt sie Rang zwei der Gesamtrangliste und auch hier darf man sich auf eine ganz enge Entscheidung bei der deutschen Meisterschaft in Waghäusel freuen. Chiara und Jamena machten mit starken 290 Punkten die Qualifikation zur DM perfekt.

Auch wenn sie nicht mehr an den Start gehen konnten, haben sich die Formation Futuro (Freestyle) und Mischell Hohler/Kevin Ulrich (Duo) als Tabellenerste für die deutschen und Europameisterschaften qualifiziert. Noelle Widmann hat sich ihren Start im Schau Solo vor Heimpublikum ebenfalls absolut verdient.

Die Aktiven und ihre Trainer bereiten sich nun auf die beiden letzten Großereignisse dieser Saison vor.