Saskia Fackel (kleines Bild) hat ihrem aktuellen Verein etwas voraus. Im Gegensatz zu den Kurpfalz-Bären wird sie der Handball-Bundesliga auf jeden Fall erhalten bleiben. Die Rückraumspielerin wechselt, nachdem die abstiegsbedrohten Ketscher ihr Vertragsangebot zurückgezogen hatten, zum hessischen Nachbarn HSG Bensheim/Auerbach. Der Vorteil: Aufgrund der räumlichen Nähe muss sie weder umziehen noch einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen. Die Flames dürfen sich derweil auf eine wurfgewaltige Linkshänderin freuen. Trainerin Heike Ahlgrimm sagt über die Verpflichtung: „Sie verfügt über eine Menge Erfahrung und passt sehr gut in unser Konzept. Mit ihr und Leonie Kockel haben wir im rechten Rückraum ein tolles Gespann.“

AdUnit urban-intext1

Für Fackel galten die Flames nach der Rolle rückwärts der Ketscher Verantwortlichen als Wunschziel. Sie sagt über die neue sportliche Herausforderung: „Es hat einfach gleich alles gepasst. Ich habe von ehemaligen Mitspielerinnen nur Gutes gehört und ich freue mich auf die neuen Strukturen und Impulse.“ In der Pressemitteilung des aufnehmenden Vereins, bei dem Fackel unter anderem auf Ex-Bärin Lisa Friedberger trifft, bedankt sie sich auch für die Zeit am Altrhein: „Ich hatte dort viele schöne Jahre. Mein Herz hat nach den vielen Jahren mit der Entscheidung gekämpft, jedoch haben mir die Verantwortlichen die Entscheidung vorweggenommen.“

Fackel kam 2012 über die Stationen TSG Eintracht Plankstadt und HSG Mannheim nach Ketsch und erlebte dort die Aufstiege in das Unterhaus und die Bundesliga. In ihrer Zeit in der Enderlegemeinde entwickelte sie sich zu einer zuverlässigen Leistungsträgerin.

Knatsch beigelegt

Fackels Abgang und jener von Spielmacherin Samira Brand hatten für Wirbel gesorgt, da die Bären-Verantwortlichen in einer Veröffentlichung den Einfluss der Berater kritisiert hatten. Der Knatsch ist mittlerweile beigelegt und Fackel zeigte bei der 23:30-Niederlage gegen SV Union Halle-Neustadt eine gute Leistung. Zur Startformation gehört das Duo aber nicht mehr, weil Bären-Coach Adrian Fuladdjusch die Nachfolgerinnen auf den jeweiligen Positionen heranführen möchte. mjw/Bild: Bären