Fällt Sandhausens Stammtorhüter aus?

Sandhausen. Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen glaubt an die Stärken von Ersatztorhüter Nikolai Rehnen. Sollte der angeschlagene Stammkeeper Patrick Drewes am Samstag (13.00/Sky) im Spiel beim SSV Jahn Regensburg ausfallen, dann "haben wir Vertrauen zu ihm", sagte Schwartz einen Tag nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Drewes war in der Verlängerung wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt worden. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit schaffen, ob auf der ohnehin schon langen Ausfallliste auch Drewes' Name auftauchen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1