„Faktor Abwehr bestimmt über Sieg und Niederlage“

„Es war einer der bittersten Punktverluste in dieser Runde.“ Kreisläufer Niklas Krämer denkt nur äußerst ungern an die Hinrunden-Partie des Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen beim Namensvetter HG Saarlouis zurück. „Die letzten zehn Minuten waren wir nicht mehr auf der Platte. Extrem ärgerlich, wenn man 50 Minuten ein gutes Spiel macht und in den letzten Sekunden dann den Ausgleich zum 25:25 bekommt.“ Ein beinahe sicher geglaubter Auswärtssieg glitt den Kurpfälzern nach dem 19:25 (53.) einfach aus den Händen. Ein Szenario, das im Heimspiel an diesem Samstag keine Wiederholung erfahren soll.

Auch Krämer, das noch 22-Jährige Mitglied im Mannschaftsrat, ist zuversichtlich, wie er beteuert. „Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir in der Deckung stabiler werden und den Gegner zu mehr Fehlern zwingen. Und es wird bei dieser Begenung auch wieder die Abwehr der Faktor sein, der über Sieg und Niederlage bestimmen wird.“

Unterstützung von Rängen wichtig

Mittendrin statt nur dabei: HG-Kreisläufer Niklas Krämer – hier gegen Rhein-Neckar-Löwen II – möchte gegen Saarlouis diesmal beide Punkte behalten. © Lenhardt

Wie immer sei es dabei wichtig, seine eigenen Fehler zu minimieren und aus einer stabilen Abwehr heraus ins Tempospiel zu kommen, wie auch Trainer Axel Buschsieper nicht müde wird zu fordern. Und Krämer lässt aus dem Kreis des Teams wissen: „Nach diesem damaligen üblen Verlust der doppelten Zählerausbeute im Hinspiel ist die Motivation bei uns umso größer, diesmal beide Punkte in unserer Nordstadthalle zu behalten.“

Dabei hoffen er und seine Mitstreiter auf dem Spielfeld und an dessen Rande auf der Bank und drumherum auf ähnlichen Rückhalt wie zuletzt. „Für unsere Mannschaft ist die Unterstützung von den Rängen sehr wichtig. Das Spiel gegen Saarlouis wird wieder eine spannende Partie, in der wir wiederum alles geben werden, um einen Heimsieg einzutüten.“ Und der könnte auch später noch wichtig werden, falls die HSG noch in die Abstiegsrunde rutschen sollte. Aktuell belegt sie den allseits begehrten sechsten Rang, hat aber erst 15 Begegnungen ausgetragen. mj