Fast hätte es gereicht – auch ohne Harz

In den vergangenen Jahren gab es bei harzfreien Spielen in der Ferne meist wenig zu holen für die Badenliga-Handballer der TSG Eintracht Plankstadt, teilweise kassierten sie gar hohe Niederlagen. Warum sich dies vergangenen Sonntag in Dossenheim anders hätte ergeben können? Vielleicht lag es am Training unter der Woche ohne das geliebte Haftmittel, dem speziellen Matchplan oder an der Disziplin, die man in einem solchen Spiel braucht. Wenn, dann scheiterten sie beim knappen 25:26 in Dossenheim wohl an Letzterem.

Als Plankstadt 1:0 in Führung ging, glaubten bestimmt viele an Zufall und nicht, dass die Gäste das Spiel bis zum Schluss offenhalten würden. Doch durch eine stabile Abwehr und Geduld im Angriffsspiel kam das Wolfsrudel immer besser ins Rollen und bot den ballsicheren Hausherren Paroli. Selbst ein Drei-Tore-Rückstand (8:5/14.) wurde bis zu Pause wieder egalisiert (11:11).

Ähnlich verliefen auch die zweiten 30 Minuten. Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine und gingen wieder mit drei Toren in Front (16:13/38.). Doch auch diese Schwächephase wurde von den Plankstadtern mit Durchschlagskraft und Disziplin im Angriffsspiel wettgemacht und die Zuschauer konnten sich auf einen Krimi bis zum Schluss einstellen (19:19/47.).

Die beiden Unparteiischen befeuerten die hektische Schlussphase ebenfalls: Vier Zeitstrafen, zwei auf jeder Seite in den letzten vier Minuten dünnten das Spielfeld etwas aus. In dieser Phase hätten sich die Plankstadter den entscheidenden Vorteil verschaffen können, wenn sie in Überzahl agiert hätten. So gingen die Hausherren jeweils durch Siebenmeter noch zweimal in Führung, wobei die Gäste Letztere nicht mehr egalisieren konnten.

TSG Eintracht: Raúl Lazaro Garcia; Maier (6), Jukanovic (6), Denne (4/4), Schneider (3), Großhans (3), Kern (2), A. Schöffel (1), Weller, L. Verclas, N. Schöffel, Ritter, Bastel. zg