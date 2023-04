FB KK-B Nachholspiel

Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisklasse B1 zwischen dem SC Olympia Neulußheim II und dem SV 98 Schwetzingen II ging mit 1:4 an die Gäste. Die ersatzgeschwächten Gastgeber wurden ab der ersten Minute in die Defensive gedrängt. In der 20. Minute schob Batuhan Karadeniz zum 0:1 ein, als der ansonsten herausragend parierende Philipp Merkel zu zögerlich aus seinem Tor stürmte. Fünf Minuten später stand Marcel Rutz am langen Pfosten völlig frei und erhöhte nach einer Flanke auf 0:2 (25.). Rutz besorgte mit dem Pausenpfiff das 0:3 (44.). Nach der Pause war Neulußheim II besser im Spiel, doch die Schwetzinger machten mit dem 0:4 durch Abdou Ben Otmane (55.) den Sack zu. Pascal Schönkirch erzielte mit seinem ersten Tor per Heber den Neulußheimer Ehrentreffer (60.). wy

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1