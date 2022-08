Fehlende Wortführer sind ein Problem in Franken

Den Saisonstart haben sich die Profis und Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg anders vorgestellt. Nur vier Punkte aus vier Spielen entsprechen nicht den Erwartungen der Franken, die in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen wollten. Die Stimmung am Valznerweiher droht schon früh in dieser Spielzeit zu kippen.

„Wir sind alle gefordert“, sagte Trainer Robert Klauß vor dem Spiel am Samstag beim SV Sandhausen. Er glaubt an Besserung. Viel schlechter als beim 0:3 beim 1. FC Heidenheim kann es aber auch eigentlich nicht mehr werden. „Die Lösungen sind da. Die sind trainiert und besprochen“, sagte Klauß. „Wichtig wird sein, dass wir da stabiler werden.“ Die Wortführer auf dem Platz sind aber verletzt oder nicht mehr in Form. So fällt Kapitän Christopher Schindler aus und sein Vorgänger, Routinier Enrico Valentini ist nicht mehr erste Wahl beim Club. Zudem werden Tim Handwerker, Lukas Schleimer sowie Taylan Duman am Hardtwald ebenfalls fehlen.

Klauß sieht das Kollektiv in der Pflicht. „Wir haben Christian Mathenia, wir haben Florian Hübner, wir haben Johannes Geis, die Verantwortung übernehmen müssen. Die wissen auch, wie es ist, gegen Sandhausen zu spielen“, sagte der Coach.

Und Florian Hübner weiß sogar, wie es ist, für Sandhausen zu spielen. Zwischen 2013 und 2016 trug er in 68 Spielen das SVS-Trikot. Nun will er am Samstag mit seinen Club-Kollegen den Abwärtstrend an alter Wirkungsstätte stoppen. fred