Fehlerfrei im Parcours

Beim drittletzten Lauf der Saison im Automobilslalomsport des ADAC Nordbaden zeigten die beiden Fahrer des Motorsportclubs Oftersheim in der Klasse vier der seriennahen Fahrzeuge auf der Verkehrsübungsanlage in Kronau eine gute Leistung. Luca Kumpf fuhr in beiden Wertungsläufen fehlerfrei und belegte den fünften Platz und ließ dabei Gegner hinter sich, die 25 PS mehr unter der Haube vorzuweisen hatten als das MSC-Clubauto. Vereinskollege Max Brand kommt in seiner ersten Motorsportsaison immer besser in Fahrt und zeigt jede Menge Motivation und Ehrgeiz, um sich stetig zu verbessern.

Der nächste Lauf findet am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, auf der Kartbahn des MSC Nußloch statt. Die Klasse vier wird gegen 10.30 Uhr starten. zg