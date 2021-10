Felix Schäfers Doppelparade

„Wir dürfen keinen Gegner leicht nehmen, wir sind schließlich in der Badenliga und da gibt es keine schwachen Mannschaften“, so mahnte Robin Erb in der Besprechung vor dem Spiel gegen die verletzungsgeplagte und mit 0:4-Punkten gestartete SG Heddesheim, und wie recht er hatte, wurde gegen den Tabellenletzten schnell deutlich, denn die Gäste verlangten dem TV Eppelheim alles ab, bis dieser am Ende einen umkämpften, aber letztlich verdienten 28:25 (15:15)-Erfolg verbuchen konnte.

Nach ausgeglichenem Beginn verhalf die erste Zeitstrafe gegen die Gäste dem TVE, einen kleinen Vorsprung (6:3) herauszuwerfen, doch dieser schmolz allzu schnell dahin, weil die SG reihenweise Siebenmeter zog und verwandelte, womit sie das Spiel offenhielt. Als die Gastgeber dann doch wieder etwas enteilten, gelang es beim Stande von 15:12 und in Überzahl nicht, sich trotz herausgespielter freier Einwurfchancen abzusetzen, weil diese glasklaren Möglichkeiten vergeben wurden. Im Gegenteil, die SGH nutzte diese Schwäche und kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich.

Abwehr umgestellt

Unzufrieden mit der Abwehrleistung stellte das Trainerteam auf eine 6:0-Deckung um und die zeigte auch bald Erfolg. die Gäste kamen nicht mehr so leicht zu Toren und der Angriff arbeitet, angeführt vom heute extrem dynamisch agierenden Leon Dennhardt, Zug um Zug abermals einen kleinen Vorsprung heraus. Der endgültige Knackpunkt im Spiel war die Doppelparade von Felix Schäfer, der nicht nur einen Siebenmeter, sondern auch noch dessen Nachwurf parierte. Im Gegenzug erzielte der beste, weil bissigsten Abwehrspieler, Dane Späth, das 25:22. Diesen Drei-Tore-Vorsprung brachte der TVE, auch dank eines Doppelschlags von Carsten Geier sicher über die letzten fünf Minuten und feierte so seinen ersten Saisonsieg.

„Ganz zufrieden bin ich trotz des enorm wichtigen Sieges nicht“, meinte Coach Robin Erb, „Wir haben einfach nicht entschlossen genug unsere Chancen genutzt, ein höherer Sieg mit weniger Nervenbelastung wäre heute möglich gewesen.“ Und Sebastian Dürr fügte hinzu: „Gut, dass die Schiedsrichter das rustikale Spiel der Gäste mit Zeitstrafen unterbunden haben, das hat es uns etwas leichter gemacht. Und, dass man auch ohne übertriebene Härte ordentlich verteidigen kann, haben wir in der zweiten Hälfte gezeigt“.

TVE: F. Schäfer, N. Brendel; P. Brendel (3), Späth (1), Stotz (3), Huckele, Hofmann, Scheffzek (1), Geier (4), Dennhardt (3), D. Schäfer (3), Sommer (7/5), Marz (3). we