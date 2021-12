Finja steigt mit Sieg ein

Nach der Tanzgala ist für die Aktiven des TSV GymTa-Session Altlußheim bekanntlich vor der Turniersaison. Und so war es auch endlich wieder in diesem Jahr. Der Tanzsportclub Hofheim war Gastgeber des ersten Wettkampfs seit über eineinhalb Jahren. Finja Dennhardt konnte gleich überzeugen und erreichte starke 279 Punkte und den ersten Platz. Mathilde Vuolo ging gesundheitlich etwas angeschlagen in ihren ersten Wettkampf als Solistin. Als eine der Jüngsten ertanzte sich die Zwölfjährige in der Jugendklasse 284 Punkte und die Silbermedaille.

Die Soli der Hauptklasse wurden aufgrund der großen Anzahl an Starter in zwei Gruppen eingeteilt. Noelle Widmann teilte sich in der ersten Gruppe dank einer emotionalen und ausdrucksstarken Darbietung den Sieg mit Turnerin Shawn aus Bornheim (je 282 Punkte). Im zweiten Teilnehmerfeld glänzte Monia Petry mit einer gefühlvollen Performance und errang mit grandiosen 289 von 300 möglichen Zählern den Sieg.

„Es ist einiges verbesserungswürdig, noch lief nicht alles rund. Aber nur ein Tag nach der Tanzgala ist das auch verständlich“, fasste Cheftrainer Christian Karamanis die Leistungen zusammen.

Zwei Wochen später führte die Reise ins verschneite Taufkirchen bei München. Finja Dennhardt konnte sich um ein Pünktchen steigern und stand auch dieses Mal ganz oben auf dem Treppchen. Ebenfalls verbessern konnte sich Mathilde Vuolo und landete mit 285 Punkten auf Rang drei. Nele Hauke (Jugendklasse) startete hier zum ersten Mal und konnte mit 286 Punkten und Platz zwei auf Anhieb überzeugen. In der Hauptklasse gab es für die GymTa einen Doppelsieg. Noelle Widmann steigerte sich auf 284 Punkte, nur Monia Petry war mit 288 Punkten noch besser. Ein gelungener Saisonauftakt für die Solistinnen des TSV GymTa-Session. Endlich konnten sie wieder auf der Bühne stehen. Die Formationen und Duos greifen im neuen Jahr ins Geschehen ein. zg

