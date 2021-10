Fortsetzung festgezurrt

Der Deutsche Handballbund hat die Rahmenpläne für die Fortführung der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) veröffentlicht. Jetzt sind die Spieltechniker in den Vereinen gefragt, die terminlichen Ansetzungen zu fixieren. Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen kümmern sich Karlheinz Urschel und Martin Mergenthaler um diesen Job und haben schon fast alle Ansetzungen bewältigt.

Die HG, die den Einzug in die Hauptrunde A knapp verpasst hat (wir berichteten), startet nun in der B-Runde Staffel 4, in der erwartungsgemäß die beiden Südgruppen der Vorrunde zusammengefasst wurden. Sie beginnt an diesem Samstag mit einem Heimspiel in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle gegen den HSC Coburg (15 Uhr). Es folgen im Wochentakt eine Fahrt nach Konstanz, dann kommt erneut das Nachwuchsteam aus München-Allach in die Schwetzinger Nordstadthalle, bevor es nach Kornwestheim geht.

Qualifikation im Blick

Weitere Gegner sind Erlangen (daheim), Göppingen und der rheinhessische TV Nieder-Olm (beide auswärts). Die letzte Partie beschließt am Samstag, 11. Dezember, die Hinrunde. Am Sonntag, 16. Januar, startet dann die Rückrunde in der großen Coburger Arena, eine Partie am 6. März in Oftersheim gegen Nieder-Olm soll diese Phase dann beschließen.

Die jeweils vier Ersten stehen dann im Sechszehntel-Finale (mit Hin- und Rückspiel) gegen die Teilnehmer der Hauptrunde A um die deutsche Meisterschaft. Die Sieger sind dann für die JBLH 2022/23 gesetzt. Unter diesen wollen das HG-Trainerduo Christoph Lahme und Justin Hahne ihre Jungs platziert wissen.

Denn die restlichen vier haben vorzeitiges Saisonende und noch keine Qualifikation für ein weiteres Jahr in der höchsten deutschen Jugendspielklasse in der Tasche.