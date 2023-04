Fortuna 96 Schwetzingen feiert im Badminton gleich zwei Meistertitel

Schwetzingen. Nachdem sich der Vorsitzende und Verantwortliche für den Sportbetrieb, Willi Leimenstoll, vor vier Jahren trotz sehr guter Platzierung der beiden Mannschaften der Fortuna 96 Schwetzingen für die Abmeldung aus der Verbands- und Landesliga und einem Neustart nur mit eigener Jugend in der Kreisliga entschieden hatte, prophezeiten viele das Aus für den Badmintonsport in Schwetzingen. Drei Jahre später sind die beiden Mannschaften, die damals ganz unten starteten, Meister. Die „Erste“ steigt in die Landesliga auf und die „Zweite“ spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga. Besonders stolz ist der Verantwortliche darauf, dass der größte Teil der Spieler und Spielerinnen aus der eigenen Jugend kommt.

Zwei Siege zum Abschluss

Die erste Mannschaft war bereits vor dem Bezirksliga-Spiel in eigener Halle gegen den TV Neckargemünd als Meister festgestanden. Beim 5:3-Sieg punkteten für die Fortuna 96 Alexander Bödigheimer/Oliver Stein und Kathrin Friedrich/Ella Savenkova im Doppel sowie Friedrich, Bödigheimer und Stein im Einzel.

Zeitgleich fand das entscheidende letzte Spiel der Fortuna II in der Kreisklasse Mannheim/Heidelbergt. Die zweite Mannschaft musste mit 6:2 gewinnen, um sicher die Tabellenführung zu verteidigen. Das gelang mit dem 8:0 eindrucksvoll. Florian Maibach/Martin Käfer, Xiaoxuan Tang/Sofie Haas, Christian Winter/Dominik Demtröder und Florian Maibach/Xiao Xuan Tang gewannen alle Doppel.

Auch in den Einzeldisziplinen blieben die Schwetzinger Winter, Demtröder, Patrick Leeker und Annika Brügging. Mit diesem Sieg hat sich auch die zweite der Fortuna 96 Schwetzingen die Meisterschaft gesichert.