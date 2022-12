Fortuna untermauert ihre Ambitionen

Mit einem 6:2-Auswärtssieg beim TV Neckargemünd behauptete die erste Mannschaft der Fortuna 96 Schwetzingen die Tabellenführung in der Badminton-Bezirksliga. Die Reserve war mit 8:0 ebenfalls beim TV erfolgreich und bleibt damit als Zweiter Titelanwärter.

Der Spieltag begann für die erste Mannschaft mit dem Damendoppel, gespielt von Yanina Geist und Ella Savenkova gegen Judith Boldt und Martina Malz-Lainer. Die beiden Schwetzingerinnen verloren den ersten Satz mit 14:21, gewannen den zweiten Durchgang jedoch mit demselben Ergebnis. In einem umkämpften und spannenden dritten Satz behielt das 96er-Duo schließlich mit 24:22 die Oberhand. Gleichzeitig begann das erste Herreneinzel, in dem Alexander Bödigheimer gegen Manuel Beinert antrat. Das Spiel ging mit einem deutlichen 2:0 auf das Punktekonto der Gäste.

Das Herrendoppel von Alexander Bödigheimer und Oliver Stein gegen Klaus-Dieter Haas und Manuel Beinert gaben die Gastgeber danach krankheitsbedingt auf, womit ein weiterer Zähler an die Fortuna ging. Im zweiten Doppel mussten sich Fabio Schlindwein und Aliresa Abbas-Kashi Sven Kunz und Sven Wilken mit 17:21 und 15:21 geschlagen geben.

Schlindwein sichert Sieg

Die Einzel brachten der Fortuna weitere Zähler und schließlich auch den Gesamtsieg ein: So gewann Oliver Stein gegen Sven Kunz mit 21:14 und 21:13 und auch Fabio Schlindwein bezwang seinen Kontrahenten Sven Wilken mit 21:19 und 21:8 mit 2:0. Das Dameneinzel, gespielt von Kathrin Friedrich gegen Ewa Schmidt, sicherte den Schwetzingern mit zwei 21:16-Sätzen bereits den sechsten Punkt.

Im gemischten Doppel zogen Aliresa Abbas-Kashi und Ella Savenkova gegen Daniel Badstöber und Martina Malz-Lainer am Ende des Vergleich noch mit 17:21 und 15:21 den Kürzeren.

Reserve überzeugt beim 8:0

Zeitgleich startete die „Zweite“ ihre Partie gegen die Neckargemünder Reserve. Der Vergleich begann mit Herren- und Damendoppel: Florian Maibach und Adisak Toomthong hatten es mit Tom Minges und Thomas Guggi zu tun. Endete der erste Durchgang noch mit 22:20 denkbar knapp, agierte das Schwetzinger Duo im zweiten mit 21:12 souverän. Xiaoxuan Tang und Sofie Haas schlugen Junwei Li und Trude Filsinger im Damendoppel klar mit 21:7 und 21:15 und auch im zweiten Herrendoppel gingen Martin Käfer und Xzn Fang mit 21:18 und 21:15 gegen Gerhard Schinko und Ralph Müller als Gewinner vom Feld.

Im ersten Herreneinzel sicherte Florian Maibach gegen Tom Minges mit 21:8 und 21:5 einen weiteren Sieg, bevor Adisak Toomthon sein Spiel mit 21:12 und 21:15 gegen Daniel Badstöber erfolgreich gestaltete. Den siebten Zähler holte Patrick Leeker im dritten Herreneinzel gegen Jürgen Thienhaus mit 21:9 und 21:12.

Die ersten beiden Sätze im gemischten Doppel, gespielt von Martin Käfer und Xiaoxuan Tang gegen Tom Minges und Junwei Li, ging jeweils mit 21:16 zunächst an Schwetzingen und später an den TV, bevor die Gäste in einem spannenden Entscheidungssatz mit 22:20 auch den achten Mannschaftspunkt ergatterten. zg