„Ich erwarte eine Reaktion“, sagte Franziska Steil mit Blick auf das zurückliegende Spiel, das die Kurpfalz-Bären mit 21:29 gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren haben. In vielen Bereichen kam Ketsch in dieser Partie der 2. Handball-Bundesliga nicht ans Maximum. „Das war eine schwache Leistung“, hielt die Trainerin fest. „Wenn wir nicht in unser Tempospiel kommen und es uns nicht gelingt,

...