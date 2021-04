Franziska Steil freut sich auf ihre Aufgabe bei den Bären

Franziska Steil ist die Vorfreude nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Mit einem breiten Grinsen auf den Lippen klappert die Handballtrainerin die Sponsoren der Kurpfalz-Bären ab. In der kommenden Zweitliga-Saison wird sie in Ketsch an der Seitenlinie stehen und damit wieder nach Hause kommen, denn in der Enderlegemeinde liegen neben der ersten Station beim HV Guben in der damaligen DDR ihre handballerischen Wurzeln.

AdUnit urban-intext1

Von 2000 bis 2008 trug sie damals noch unter dem Namen Franziska Garcia-Almendaris das Trikot der TSG Ketsch, wurde unter anderem Vize-Europameisterin in der Jugend und stieg mit den Bären in die Bundesliga auf.

13 Jahre nach ihrem Abgang und Auftritten für den 1. FC Nürnberg, den Thüringer HC, Bayer Leverkusen und DJK/MJC Trier sowie Trainerstationen in Trier und bei der HSG Hunsrück konnte Geschäftsführer Armin Wagner Steil davon überzeugen, die Nachfolge von Adrian Fuladdjusch anzutreten. „Die Vorfreude ist riesig. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten und richtig Bock auf die Aufgabe“, sagte Steil, die im ersten Corona-Jahr 2020 Einzeleinheiten gegeben und Trainingscamps angeboten hat.

Sie war perplex

Von der Kontaktaufnahme der Verantwortlichen war die 37-Jährige überrascht. „Ich war wirklich perplex“, gibt die Lehrerin zu. „Ich war an jenem Sonntag mitten in den Unterrichtsvorbereitungen und jetzt bin ich begeistert, dass sich die Option ergeben hat, höherklassig eine Mannschaft zu trainieren.“ Das Engagement ist aber auch mit Veränderungen im Privatleben verbunden, denn Steil wird sich eine Wohnung in Ketsch suchen und zunächst eine Fern-Ehe führen. „Es ergibt keinen Sinn, jeden Tag zu pendeln“, sagt sie.

AdUnit urban-intext2

Ihre neue Mannschaft hat sie bereits kennengelernt. Mit Sina Michels, der Kapitänin der Bären, gibt es sogar noch ein bekanntes Gesicht aus ihrer damaligen Zeit. Die Linkshänderin wurde in der Jugend von Steil trainiert. „Ich bin erleichtert, dass ich nun bei der Mannschaft war. Jetzt kann ich mich in die Planungen stürzen und auch noch einmal das Gespräch zu Adrian suchen, damit die Saisonvorbereitung ihren Lauf nehmen kann“, macht Steil klar. In einem Spiel konnte sie die Bären auf ihrer Abschiedstournee in der Bundesliga allerdings noch nicht begutachten. Ursprünglich war dieses Vorhaben für den vergangenen Sonntag geplant gewesen, allerdings fiel die Partie gegen den Buxtehuder SV aufgrund eines positiven Corona-Falls beim Gegner aus. Die Partie wurde inzwischen neu angesetzt und findet am Mittwoch, 5. Mai, statt (Anwurf: 19 Uhr).

Viel Wert auf die Abwehr

Aufgeschoben ist somit nicht aufgehoben und Steil kann sich vorerst und in aller Ruhe weiter auf die neue Aufgabe konzentrieren. Ihren Spielstil beschreibt sie übrigens so: „Als frühere Kreisläuferin lege ich großen Wert auf die Abwehr. Dabei möchte ich aber auch das Tempospiel nicht vernachlässigen. Mir geht es darum, dass sich die Spieler auf dem Feld frei entfalten können. Ich schätze kreative Lösungen.“

AdUnit urban-intext3

Der Vertrag, den die Double-Siegerin von 2011 unterschrieben hat, ist auf zwei Jahre festgelegt und Wagner meint zur neuen Übungsleiterin: „Ich freue mich riesig, dass Franzi nach Ketsch und zu den Bären zurückkehrt. Meine alten Kontakte waren sehr hilfreich bei der Suche nach einem Nachfolger für Adrian. Mit ihr haben wir eine Trainerin verpflichten können, die die Strukturen und das Umfeld sehr gut kennt.“ Natürlich hat sich über die Jahre eine ganze Menge am Altrhein verändert, dennoch ist es ein Gefühl des Nachhausekommens, das Steil beim Gedanken an die bevorstehende Zeit in Ketsch überkommt.

AdUnit urban-intext4

Info: Fotos aus alten Zeiten in Ketsch von Franziska Steil gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de