Früherer Start angestrebt

Der Vorstand des Fußballkreises Mannheim hat die Vereine über einen möglichen vorgezogenen Rückrundenbeginn informiert. Demnach soll der am 5. Dezember ausgefallene 18. Spieltag in der Kreisliga sowie den Kreisklassen bereits am 27. Februar, und damit eine Woche vor dem eigentlichen Rundenstart, nachgeholt werden.

Für den 19. Spieltag müsse sogar ein Unter-der-Woche-Spieltag herhalten, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Michael Mattern. Gemäß eines Vorschlags des Kreisvorstandes würde die Kreisliga diese Begegnungen am 9. März nachholen, die anderen Spielklassen des Fußballkreises müssten am 16. März ran. Diese Meldung sorgte derweil für ein geteiltes Echo. Während die einen über eine gekürzte Vorbereitungszeit klagen, freuen sich andere auf den Wiederbeginn.

„Aus fußballerischer Sicht absolut cool. Es geht früher los, wir freuen uns“, sagt beispielsweise Reilingens Trainer Patrick Rittmaier. Bezüglich des weiteren Vorgehens hat der Kreisvorstand die Vereinsvertreter zu einer virtuellen Sitzung an diesem Montag, 7. Februar, um 19 Uhr eingeladen. wy

